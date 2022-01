The Voice Senior stasera su Rai1: concorrenti e ospiti della finale

L’attesa giunge al termine, è tempo di decretare un vincitore. Dopo settimane di selezioni e performance sul palco, stasera 21 gennaio alle 21,20 su Rai1 andrà in onda la finale di The Voice Senior. I 12 concorrenti in gara non dovranno più convincere i quattro giudici, ma se la vedranno con il pubblico da casa. Sarà infatti il televoto la variabile più importante per decretare il campione del talent dedicato alle voci Over 60. Alla conduzione, come sempre, la padrona di casa Antonella Clerici. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay. Qui è possibile guardare anche on demand le precedenti puntate con le esibizioni migliori della trasmissione.

The Voice Senior, format e concorrenti della finale stasera 21 gennaio 2022 su Rai1

Ultima esibizione dunque per i talenti senior della rassegna. La puntata conterà due manche a eliminazione in cui sarà chiesto il parere dei telespettatori. La prima porterà otto dei dodici concorrenti a dire addio alla trasmissione, lasciando la scena a quattro cantanti. Questi ultimi avranno modo di fare un bis sul palco per arrivare poi all’annuncio del vincitore finale. L’ultima puntata di The Voice Senior potrà vantare anche la presenza di un super ospite eccezionale. Protagonista dell’apertura sarà infatti Riccardo Cocciante, che canterà dal vivo assieme ai 12 sfidanti prima di esibirsi in alcuni dei suoi cavalli di battaglia. Il cantautore non è nuovo al mondo di The Voice, avendo ricoperto il ruolo di giudice nel 2013, prima edizione del programma, portando alla vittoria la sua “protetta” Elhaida Dani.

Le squadre dei quattro giudici sono ormai ridotte all’osso, tanto che solo i migliori tre di ogni team sono stati in grado di guadagnarsi un posto d’onore. Orietta Berti ha deciso di puntare su Roberto Barocelli, Cosetta Gigli e Franco Tortora. Gigi D’Alessio ha invece scelto per la finale Claudia Arvati, la coppia formata da Piero Cotto e Beatrice Pasquali, e Annibale Giannarelli. Il rapper Clementino farà leva su Marcella Di Pasquale, Luciano Genovesi e Russel Russel. Infine, Loredana Bertè ha portato con sé Donata Brischetto, Lanfranco Carnacina e Walter Sterbini.