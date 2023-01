The Voice Senior, Antonella Clerici si lamenta per la scarsa promozione

«Abbiamo provinato 3000 persone, ci saranno tante donne e ci sarà un senior di 89 anni, ma anche un uomo con la gonna e uno con la tunica. Persone che hanno approcciato al palco e che non hanno poi avuto successo, poi persone comuni che hanno sempre avuto come unico grande amore nella loro vita la musica». Così Antonella Clerici racconta il lavoro a The Voice Senior in merito anche all’attività di promozione. Lo show è stato presentato ufficialmente oggi, 12 gennaio, a Milano, con Stefano Coletta e Raffaela Sallustio, Direttore e Vicedirettrice Intrattenimento Prime Time della Rai.

The Voice Senior, Antonella Clerici parla della promozione

«Vedo tantissimi promo in Rai, ma poca promozione per The Voice Senior e l’ho fatto presente. Essendo una vecchia conduttrice Rai, difendo il mio prodotto, non a discapito degli altri, sia chiaro» ha spiegato la conduttrice a È sempre Mezzogiorno. «La facciamo solo noi, questo è vero. Aprirei un ampio discorso, che è meglio che chiuda» ha detto la Clerici.

«Il bello di questa trasmissione è che unisce musica a storie meravigliose. In questa edizione l’asticella è ancora più alta che in passato» ha spiegato Loredana Berté riferendosi al programma.

Cosa ha detto

«L’anno scorso avevo in squadra Claudia Arvati arrivata in finale. Purtroppo sapevo della sua malattia. Ora è una voce degli angeli, tutti l’amavano. Per ciò che riguarda la prossima stagione, la cosa bella è la verità. Non pensiamo solo all’Auditel, ma anche alla Qualitel» ha raccontato Gigi D’Alessio in merito alla sua esperienza da giudice per il programma.

«Sin dagli inizi del mio mandato ho voluto fortemente riportare Antonella Clerici nella prima serata di Rai 1, è riuscita a rivitalizzare il mezzogiorno della rete ammiraglia. Inoltre, con The Voice Senior è riuscita a impiantare in Rai un terzo marchio dopo Ballando con le stelle e Tale e Quale Show» ha spiegato Stefano Coletta.