The Voice Senior stasera su Rai1: anticipazioni e squadre dei 4 giudici

Cambio di programmazione in vista delle festività natalizie. The Voice Senior, talent show con la conduzione di Antonella Clerici, andrà in onda eccezionalmente stasera 23 dicembre alle 21,20 su Rai1, al posto del canonico appuntamento del venerdì. Al tavolo della giuria come sempre Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

The Voice Senior, cosa aspettarsi dalla puntata di stasera 23 dicembre 2021 su Rai1

Non si fermano le Blind Audition di The Voice Senior, il talent show che mette al centro le migliori voci Over 60 d’Italia. Anche l’appuntamento di oggi metterà i giudici alla prova con decisioni che potrebbero influenzare l’andamento della trasmissione. Continuano infatti i provini dei concorrenti nel tentativo di convincere uno dei quattro coach a sceglierli nel loro team. Per farlo, Orietta Berti, Loredana Berté, Clementino e Gigi D’Alessio dovranno fare affidamento al loro orecchio, dato che non potranno vedere l’artista durante la sua esibizione.

Giovedì vi aspetta un’altra serata di musica da passare insieme con #TheVoiceSenior! ❤️🎤 I nostri coach e @antoclerici sono pronti ad emozionarsi e scoprire le voci più belle. Tutti sintonizzati Giovedì alle 21:25 su @RaiUno e in streaming su @RaiPlay! pic.twitter.com/hdpCLTC4M0 — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) December 21, 2021

Solo il giudice che deciderà di premere il pulsante e voltarsi potrà aggiudicarsi il cantante e portarlo nel proprio team. Qualora il concorrente dovesse convincere più di un coach, sarà lui a scegliere la strada da percorrere nel prosieguo del programma per tentare di vincere il premio finale. Nella scorsa puntata, Orietta Berti ha preso con sé Silvio Aloisio e Giacomo Sebastiani, mentre Loredana Berté si è aggiudicata una sola artista, Gina De Boer. Quattro le novità per Gigi D’Alessio, che ha deciso di dare fiducia a Barbara Errico, Laura Landi, Adriano Gradi e Paola Pompei. Infine, Clementino ha portato nel suo team Arthur Miles, Matteo Schiavone, Angelo Di Maggio e Fabrizio Fierro.

The Voice Senior, a che punto sono le quattro squadre dei giudici del programma in attesa di stasera 23 dicembre 2021

The Voice Senior, la squadra di Clementino

Cifra tonda per Clementino, che con i quattro “acquisti” della scorsa puntata si è portato a dieci concorrenti dopo essere stato a lungo quello meno attrezzato. Arthur Miles, Matteo Schiavone, Angelo Di Maggio e Fabrizio Fierro si sono aggiunti ai sei artisti che avevano già deciso di fare affidamento sul rapper. Si tratta di Russell Russell, Vittorio Bonetti, Marcella Di Pasquale, Giuseppe Marinello, Antonia Gagliano e Luciano Genovesi.

The Voice Senior, la squadra di Orietta Berti

Dieci sono anche gli artisti che compongono il team di Orietta Berti. Sono Gino Caiafa, Xin Xu, Roberto Barocelli, Cosetta Gigli, Franco Tortora, Maria Gatti, Rosa Gianocchiaro e Rossella Boni. A loro si sono aggiunti, durante la puntata scorsa Silvio Aloisio e Giacomo Sebastiani.

The Voice Senior, la squadra di Loredana Berté

Come Orietta Berti e Clementino, anche Loredana Berté può contare tra le sue fila dieci artisti. Sebbene nel corso della scorsa puntata la cantautrice si sia aggiudicata solo una concorrente, Gina De Boer, poteva già fare leva su un nutrito roster di cantanti. Con lei ci sono infatti Stefania Castelli, Michele Longo, Pasqualina Piludu, Ezio Turchetti, Carlo Andreoli, Walter Serbini, Donata Brischetto, Mauro Goldsan e Marco Negri.

The Voice Senior, la squadra di Gigi D’Alessio

Con l’arrivo di Barbara Errico, Laura Landi, Adriano Gradi e Paola Pompei, Gigi D’Alessio guarda invece tutti dall’alto. Sono 11 infatti le caselle piene del suo roster, che già prima dell’ultima puntata di venerdì scorso contava 7 artisti. Si tratta di Lertora, il duo Piero Cotto e Beatrice Pasquali, Claudia Arvati, Eddie Oliva, Lalo Cibelli, Annibale Giannarelli e Fabrizio Pausini.