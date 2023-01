The Voice Senior non andrà in onda stasera: i motivi

L’appuntamento del venerdì sera con The Voice Senior 3 stasera non ci sarà. La produzione ha infatti ha deciso di sospendere il programma presentato dalla conduttrice Antonella Clerici nella giornata odierna. Vediamo quali sono i motivi alla base di questa scelta.

The Voice Senior non andrà in onda il 27 gennaio: ecco le motivazioni

La terza puntata dello show The Voice Senior 3 andrà in onda mercoledì 1° febbraio in prima serata su Rai Uno. Il secondo appuntamento ha registrato 4.032.000 telespettatori ed il 23.80% di share, con i giudici Ricchi e Poveri, Clementino, Gigi d’Alessio e Loredana Bertè. Il cambio di programma ci sarà per una ricorrenza molto importante. Il programma della Clerici lascerà infatti il posto a Binario 21, uno speciale dedicato al Giorno della memoria condotto da Fabio Fazio e Liliana Segre. Un programma in diretta che avrà lo scopo di ricordare una giornata così importante, arricchita dai fatti della senatrice a vita sopravvissuta alla Shoah.

Il programma si ferma per il giorno della memoria

Inizialmente il programma Binario 21 doveva durare solo un’ora e venti, ma essendo in diretta è possibile che i tempi si allunghino. Dunque si è deciso che, per non avere intoppi sarebbe stato meglio sospendere totalmente la programmazione regolare del palinsesto. La Rai ha quindi preso la decisione di sospendere per una puntata lo spettacolo musicale The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici e in onda su Rai Uno alle 21:50. Ad ogni modo, i fan potranno stare tranquilli, in quanto la puntata verrà recuperata mercoledì 1° febbraio sempre su Rai Uno al consueto orario.