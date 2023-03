The Voice Kids stasera su Rai1: format, giudici e concorrenti

Tutto pronto per The Voice Kids. Stasera 4 marzo, alle 21.25 su Rai1, avrà inizio la versione del talent show musicale di viale Mazzini dedicata ai bambini fra sette e 14 anni. A differenza di The Voice Senior, che si è sviluppato nell’arco di più mesi, l’edizione per i più piccoli si articolerà in due soli appuntamenti. Stasera i quattro coach, tra l’altro gli stessi che hanno giudicato gli Over 60, sceglieranno i tre giovanissimi cantanti del loro team che si sfideranno nella finalissima di sabato prossimo, 11 marzo. La visione del programma sarà disponibile in contemporanea streaming e on demand sul sito o tramite l’app RaiPlay.

The Voice Kids, le anticipazioni di stasera 4 marzo 2023 su Rai1

La conduttrice di The Voice Kids, come nella versione per gli Over 60, sarà Antonella Clerici, che da tempo voleva fare un programma per i più piccoli. «I nuovi concorrenti mi hanno lasciato senza parole», ha detto in un’intervista a Sorrisi. «Per chi non verrà scelto ho in mente qualche idea per il ritorno nei prossimi anni o in altre edizioni del programma». In giuria ci saranno gli stessi membri di The Voice Senior con Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e I Ricchi e Poveri. La puntata di oggi si concentrerà sulle tradizionali Blind Auditions, ossia la scelta del team da parte dei quattro coach. Potranno ascoltare i concorrenti senza poter vedere la loro esibizione e affidandosi dunque esclusivamente alla voce. In caso di apprezzamento, tutti potranno premere un pulsante che farà girare immediatamente la sedia verso il palco.

Ciascun coach sceglierà tre ragazzini per comporre il proprio team che scenderà in campo la prossima settimana per la finalissima. I 12 concorrenti canteranno per l’occasione ancora una volta i loro brani per aggiudicarsi il premio e il titolo di miglior voce italiana. «Clementino è un bambino folle», ha detto Clerici. «Gigi è padre e nonno, quindi non abbiamo dovuto insegnarli nulla». Stesso discorso per Loredana Berté, la «Fata Turchina tenerona dello show» e per I Ricchi e Poveri, «gli Angeli di gentilezza». Spicca però l’assenza di Elettra Lamborghini. La popstar era stata infatti annunciata nel team di giudici, ma la sua presenza è saltata improvvisamente a poche settimane dall’inizio. Come ha riportato Dagospia, sono sorti improvvisi impegni con Tv8 che hanno mandato a monte l’accordo e spinto Rai a cambiare rotta. Di recente tuttavia l’artista ha annunciato di essere entrata nel cast di Italia’s Got Talent.