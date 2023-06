The Voice Kids, Arisa al posto dei Ricchi e Poveri? Le indiscrezioni

Continuano le indiscrezioni sui programmi Rai che occuperanno i palinsesti autunnali. The Voice Kids, il format versione baby del talent The Voice, è stato confermato anche per la prossima stagione ma con qualche novità. Al posto dei Ricchi e Poveri, secondo le ultime indiscrezioni, in giuria potrebbe arrivare Arisa.

Arisa a The Voice Kids?

Nella sua prima edizione italiana, il programma ha ottenuto un buon riscontro di pubblico tanto da essere riconfermato anche per la prossima stagione televisiva. Durante la scorsa edizione ha visto impegnati, come giurati, Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e i Ricchi e Poveri, la stessa giuria di The Voice. Le cose, però, potrebbero cambiare. Almeno per la versione baby del talent, che potrebbe vedere fuori il duo dei Ricchi e Poveri sostituito da Arisa, come fa sapere Davide Maggio sul suo blog. In questo caso, la cantante lucana dovrebbe lasciare Amici che l’ha vista impegnata nel serale fino a qualche settimana fa.

La cantante è corteggiata anche da Pechino Express

I Ricchi e Poveri, entrati all’ultimo minuto la scorsa edizione al posto di Elettra Lamborghini che rifiutò, potrebbero quindi rimanere fuori dalla giuria. Per il momento si tratta solo di indiscrezioni e non di conferme, non ancora commentate dai diretti interessati. Solo alcuni giorni fa la cantante lucana, corteggiata tra l’altro anche da Pechino Express, aveva confidato di non voler ritornare ad Amici di Maria De Filippi perché interessata a dedicarsi maggiormente alla sua carriera musicale. In particolare il suo desiderio più grande, ha affermato, è quello di tornare al Festival di Sanremo e magari approdare all’Eurovision Song Contest per rappresentare l’Italia. Insomma, Arisa si trova dinanzi a diverse alternative televisive: vedremo quale opzione sceglierà o se davvero deciderà di ritirarsi dai riflettori dello spettacolo per dedicarsi esclusivamente alla sua musica.