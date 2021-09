The Undoing: carriera e vita privata di Matilda De Angelis, nel cast della serie in onda stasera su Tv8

Nicole Kidman, Hugh Grant e Matilda De Angelis sono i protagonisti di The Undoing – Le verità non dette, l’appassionante miniserie targata HBO in onda stasera, martedì 7 settembre 2021, alle 21.30 su Tv8. Dopo il grande successo riscosso dal debutto su Sky Atlantic, il family drama diretto da Susanne Bier e tratto dal romanzo Una famiglia felice di Jean Hanff Korelitz, sbarca sulla tivù generalista. Al centro delle sei puntate, la storia di Grace e Jonathan Fraser, all’apparenza una coppia dalla vita invidiabile e felice, con una casa meravigliosa a Manhattan e una famiglia praticamente perfetta. Lei, psicoterapeuta affermata. Lui, stimato oncologo per l’infanzia. Un matrimonio come tanti altri, consacrato dalla nascita di un bambino, Henry, ormai adolescente. Da un momento all’altro, però, nella quotidianità della donna si insinua l’ombra di una terribile tragedia: una ragazza appena conosciuta, il cui figlio frequenta la stessa scuola di Henry nell’Upper East Side, viene trovata morta e Jonathan scompare nel nulla, lasciando dietro di sé una scia di misteriosi sospetti. Messa di fronte a una serie di inquietanti scoperte, Grace capisce che potrebbe non conoscere affatto il marito e che quella routine così impeccabile non era altro che un castello di menzogne. Così, davanti a un bivio, si accorge di come quell’istinto, che di solito l’aiuta a comprendere le persone nel profondo, pare non avere più alcun potere. A cosa credere? Dove si nasconde la verità? Questi gli interrogativi su cui si innesta e si sviluppa la trama di questo thriller psicologico che terrà il pubblico col fiato sospeso fino all’ultimissima scena.

The Undoing – Le verità non dette: le cose da sapere sulla serie in onda stasera su Tv8 alle 21.30

The Undoing – Le verità non dette: nel cast Nicole Kidman, Hugh Grant e Donald Sutherland

Accanto a Nicole Kidman (Grace Fraser) e Hugh Grant (Jonathan Fraser), nel cast di The Undoing – Le verità non dette figurano attori del calibro di Noah Jupe, nei panni del 12enne Henry, Donald Sutherland in quelli di Franklin Reinhart, il padre di Grace nonché ricco e potente magnate newyorchese e Matilda De Angelis che interpreta, invece, Elena Alves, la giovane donna che, dopo essere entrata nella facoltosa cerchia delle amiche di Grace, viene brutalmente assassinata. Da non sottovalutare anche le performance di Ismael Cruz Cordova, nel ruolo del marito di Elena, Lily Rabe in quello di un’amica intima di Grace ed Édgar Ramirez, a cui è toccata la parte del detective incaricato di indagare sulla misteriosa morte di Elena. Sebbene gli intrecci siano quelli di un crime piuttosto semplice, l’ensemble di star hollywoodiane conferisce uno spessore che le rende accattivanti e ammalianti. L’indagine su Jonathan Fraser è, senza dubbio, il fulcro della storia e riesce a mescolare la componente poliziesca con quella sentimentale, in un mix perfettamente equilibrato e mai fuori dalle righe, particolarmente apprezzato da pubblico e critica.

The Undoing – Le verità non dette: la trama degli episodi in onda stasera

Ma cosa succederà nei primi due episodi, in onda stasera? Scopriamolo subito. In Tutto si sgretola, Grace aiuta altri genitori della Reardon School, l’istituto frequentato dal figlio Henry, a organizzare un’asta di beneficienza. È proprio in quest’occasione che conosce la bellissima ed enigmatica Elena, madre del piccolo Miguel, alunno delle elementari. Nei giorni successivi, le due sembrano incontrarsi ripetutamente e in diverse location. La sera dell’asta, Grace scopre Elena in lacrime in bagno e prova a consolarla, chiedendole se abbia bisogno d’aiuto. Il giorno successivo, il cadavere martoriato di Elena viene ritrovato nel suo atelier d’arte dal figlio. La polizia capisce immediatamente che si tratta di omicidio e interroga Grace e gli altri genitori, identificando come primo, potenziale sospettato il compagno della vittima. Nel frattempo, la psicoterapeuta prova a chiamare Jonathan, fuori città per un convegno, ma scopre che ha lasciato il suo cellulare a casa, in un cassetto. Impossibilitata a mettersi in contatto con lui, va in panico e inizia ad avere inquietanti visioni sull’uccisione di Elena. In Senza lasciare traccia, Grace è sempre più preoccupata per la scomparsa del consorte e continua a chiamarlo disperatamente. Fino a quando, un interrogatorio con il detective Mendoza le schiude scenari di cui sembra non aver mai avuto idea: viene a sapere, infatti, che Jonathan non lavora più da diverso tempo in ospedale e che l’ha ricoperta di bugie. Il suo licenziamento è stato causato da rapporti inappropriati proprio con Elena. L’alibi di Fernando, partner della ragazza, viene confermato e a salire in cima alla lista degli indagati è proprio l’oncologo. Per evitare l’attenzione dei media, Grace si rifugia con Henry nella loro casa al mare. Lì si presenta d’improvviso Jonathan che, dopo aver ammesso la sua infedeltà, le giura di non essere un assassino.

The Undoing – Le verità non dette: carriera e vita privata di Matilda De Angelis

Classe 1995, bolognese, il primo amore di Matilda De Angelis non è stato la recitazione ma la musica. Dopo aver iniziato a studiare chitarra e violino dall’età di undici anni, si è cimentata nella composizione di canzoni e, a sedici anni, è diventata ufficialmente la cantante del gruppo musicale Rumba De Bodas, con cui ha inciso un album, Karnaval Fou, pubblicato nel 2014 e portato in tour in una serie di concerti in giro per l’Italia e l’Europa. In quello stesso anno, su suggerimento di un amico, si è presentata a un provino per un film con Stefano Accorsi. Quell’audizione le ha portato tanta fortuna e, soprattutto, un ruolo come protagonista femminile nel film Veloce come il vento. Il personaggio di Giulia De Martino non è passato inosservato, soprattutto agli occhi della critica. Che, tra 2016 e 2017, l’ha insignita con una serie di importanti riconoscimenti: dal premio come miglior rivelazione al Taormina Film Fest al Premio Guglielmo Biraghi, passando per una candidatura ai David di Donatello 2017 come miglior attrice protagonista e un posto nella cinquina del premio per la migliore canzone originale, Seventeen, parte della colonna sonora del lavoro di Rovere. Il suo talento si è adattato perfettamente anche alla grammatica della fiction. Come dimostrato dal debutto nella serie Tutto può succedere (dove, dal 2015 al 2018, interpreta Ambra Ferraro, uno spirito libero e ribelle), remake dell’americano Parenthood e tra le proposte più interessanti del palinsesto Rai. Nel 2016 è stata scelta dal regista Berardo Carboni come personaggio di punta del film Youtopia, nel quale ha prestato volto e voce a una ragazza che, divisa tra il fascino artificiale della realtà virtuale e la miseria del mondo reale, decide di mettere all’asta online la propria verginità. Ad un curriculum già piuttosto ricco si sono aggiunti poi un ruolo in Una famiglia di Sebastiano Riso e ne Il premio di Alessandro Gassmann e la parte di Mariele Ventre nel docufilm I ragazzi dello Zecchino d’Oro. Nel 2020 ha ottenuto il suo primo vero ruolo di rilievo oltreoceano con The Undoing – Le verità non dette, conquistando l’attenzione della critica statunitense per la sua interpretazione. Lo stesso anno ha recitato assieme a Elio Germano nel film Netflix L’incredibile Isola delle Rose, grazie al quale si è aggiudicata il David di Donatello per la migliore attrice non protagonista e Across the River and Into the Trees, adattamento internazionale del romanzo di Ernest Hemingway Di là dal fiume e tra gli alberi. A marzo 2021 si è misurata anche col ruolo di co-conduttrice di Amadeus nella prima serata del Festival di Sanremo e, qualche mese dopo, è comparsa nella serie biografica Rai Leonardo, stupendo tutti nella parte di Caterina Da Cremona. Oltre a musica, tivù e cinema, notevoli i suoi camei nel videoclip dei Negramaro Tutto qui accade con Alessandro Borghi e dei Thegiornalisti Felicità puttana. Non si è fatta scappare neppure il doppiaggio: sua la voce della Tía Victoria nel cartone animato Coco. Sulla sua vita privata si sa ben poco: dopo la fine della storia con il collega Andrea Arcangeli, da qualche mese è fidanzata col rapper Nayt.