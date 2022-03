Umbrella Academy 3, il personaggio di Elliot Page è transgender: si chiamerà Viktor

I fan che aspettano con grande attesa e curiosità la terza stagione della serie The Umbrella Academy hanno ricevuto nelle scorse ore una vera sorpresa. Un annuncio inaspettato che è stato dato da uno dei grandi protagonisti del prodotto targato Netflix: Elliot Page. L’attore, che a fine 2020 ha annunciato di essere una persona transgender non-binaria, cambiando il nome da Ellen a Elliot, ha parlato del suo personaggio, che vivrà un coming out praticamente identico. Vanya Hargreeves si chiamerà Viktor.

Viktor Hargreeves: il coming out in The Umbrella Academy 3

Da donna cisgender quale è stata per due stagioni, Vanya Hargreeves farà coming out come transgender nella terza. Un cambiamento che il personaggio interpretato da Elliot Page annuncerà nelle prossime puntate, in programma su Netflix dal 22 giugno. C’è grande attesa da parte dei fan che hanno apprezzato il post con cui l’attore ha dato l’annuncio. «Vi presento Viktor Hargreeves», ha scritto. Pronta la ricondivisione di Netflix: «Benvenuto in famiglia, Viktor. Siamo felicissimi di averti qui». Le riprese di The Umbrella Academy 3 hanno avuto inizio nel febbraio 2021, due mesi dopo il coming out dello stesso Elliot, transgender non-binario che ha scelto i pronomi lui/loro.

Welcome to the family, Viktor — we’re so happy you’re here ❤️ https://t.co/hQwD4Vvlkd — Netflix (@netflix) March 29, 2022

Il coming out di Elliot Page

Quando nel dicembre 2020 Elliot Page si è presentato al mondo con il suo nome “nuovo”, la Glaad, l’associazione che promuove e fa da garante alla comunità LGBTQ+ ha applaudito l’attore. «Un’ispirazione per innumerevoli persone trans e non-binarie», dicevano i leader del movimento, «tutte le persone transgender meritano la possibilità di essere se stesse e di essere accettate per quello che sono. Oggi celebriamo lo straordinario Elliot Page». Un esempio e un’ispirazione che adesso l’attore porta avanti anche grazie al suo personaggio, tra l’altro centrale ai fini della trama.

The Umbrella Academy 3: trama e trailer

Non ci sarà soltanto il coming out di Viktor a sconvolgere i fan. Gli eroi dell’Umbrella Academy, i fratelli Hargreeves, hanno concluso la seconda stagione tornando nel presente. Ma la linea temporale ha deviato e i 6 ragazzi – 7 con il defunto Ben – si ritrovano di fronte alla Sparrow Academy, una nuova accademia i cui membri sono addestrati da Sir Reginald Hargreeves, il padre di Luther, Diego, Allison, Klaus, numero 5 e Viktor. E pare dal trailer che non sarà un incontro amichevole.