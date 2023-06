The Tourist stasera su RaiMovie: trama, cast e 5 curiosità sul film

Stasera 13 giugno alle 21.10 RaiMovie trasmetterà The Tourist, film del 2010 con Johnny Depp e Angelina Jolie. La trama ruota attorno alla figura di Elise, amante di un uomo ricercato dal governo per evasione fiscale e scomparso dopo aver modificato chirurgicamente il suo volto. Per depistare gli agenti, la donna si avvicina a un ignoto turista, dall’aspetto molto simile al criminale, che suo malgrado finisce in una rete di intrighi politici e omicidi. Nel cast anche Paul Bettany, Nino Frassica e Christian De Sica. La regia è opera di Florian Henckel von Donnersmarck, premio Oscar nel 2006 per Le vite degli altri. La visione sarà disponibile in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

The Tourist, trama e cast del film stasera 13 giugno 2023 su RaiMovie

La trama del film ha inizio con Scotland Yard, e in particolar modo l’agente Acheson (Paul Bettany) sulle tracce di Elise Clifton-Ward (Angelina Jolie), seduta al tavolino di un bar a Parigi. La donna è infatti l’unica pista per arrivare ad Alexander Pierce, un criminale da tempo ricercato ma impossibile da rintracciare in quanto ha cambiato il proprio aspetto. Per depistare ancor di più la polizia e avere campo libero per la sua prossima mossa, invita l’amante a Venezia facendole recapitare una lettera da un cameriere. In essa inoltre la invita ad avvicinarsi, durante il viaggio in treno verso l’Italia, a un uomo che reputi simile a lui, facendo credere agli agenti di parlare con il vero Alexander Pierce. Riuscendo abilmente a fuggire dagli occhi di Scotland Yard, Elise raggiunge la stazione ferroviaria e sale sul treno per Venezia.

A bordo individua subito il suo bersaglio. Si tratta di Frank Tupelo (Johnny Depp), insegnante americano in vacanza da solo per superare un difficile periodo sentimentale. Subito attratto da lei, cade nella sua trappola e accetta il suo invito in un lussuoso albergo della città lagunare. Il mattino seguente, al risveglio Frank si ritrova da solo in camera e sotto attacco da parte di due killer. Nella fuga per i canali, si scontra con un carabiniere (Nino Frassica), che lo denuncia per aggressione. In commissariato, fa la conoscenza del colonnello Lombardi (Christian De Sica) che, dopo averlo interrogato, lo consegna però ai gangster con cui è in combutta. Dopo una fuga rocambolesca, grazie al puntuale aiuto di Elise, ha inizio una serie di intrighi e complotti in cui ciascun partecipante nasconde un segreto.

The Tourist, 5 curiosità sul film stasera 13 giugno 2023 su RaiMovie

The Tourist, l’aneddoto di Christian De Sica su Johnny Depp

Il film in onda questa sera vede Johnny Depp recitare accanto a diversi attori italiani, tra cui Christian De Sica. La star dei cinepanettoni, durante una masterclass nel 2021, ha ricordato il periodo sul set come uno dei più belli della sua carriera. «Johnny era uno alla mano, uno di noi», ha dichiarato l’interprete romano. «A fine riprese ci fumavamo sempre una sigaretta insieme e mi parlava dei suoi momenti a Hollywood».

The Tourist, il film realizzato in pochi mese “per colpa” di Pirati dei Caraibi

L’intero film venne girato e prodotto in appena 11 mesi, un tempo molto breve per gli standard del cinema americano. La ragione per tale impellenza erano le imminenti riprese di Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare che richiedevano la presenza costante di Depp. L’attore volò infatti subito dopo alle Hawaii per girare il quarto capitolo della saga di avventura.

The Tourist, le location italiane del film

Uniche location del film sono Parigi e Venezia. Per quanto riguarda la città italiana, è possibile intravedere in più occasioni la stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia, il Canal Grande e Piazza San Marco. Nelle varie sequenze i protagonisti si muovono fra l’Arsenale, la biblioteca nazionale Marciana e l’Hotel Danieli.

The Tourist, i numerosi avvicendamenti nel cast

Inizialmente, come si legge su Imdb, Depp e Jolie non furono le prime scelte per gli interpreti principali. In prima battuta, il regista aveva individuato in Tom Cruise e Charlize Theron i suoi protagonisti. A causa dei continui ritardi nell’inizio della produzione, i due lasciarono il progetto, in cui subentrarono Angelina Jolie e Sam Worthington. Quest’ultimo però non trovò l’accordo definitivo e al suo posto sopraggiunse Depp.

The Tourist, critica e incassi al botteghino internazionale

Realizzato con un budget di circa 100 milioni di dollari, The Tourist ne ha incassati 278 al botteghino internazionale, di cui 11 in Italia. Ottima anche la risposta della critica, come testimoniano le tre candidature ai Golden Globe tra cui quella per il Miglior Film di categoria. Alcuni giornali statunitensi hanno però storto il naso di fronte ad alcune movenze di Depp che richiamerebbero troppo da vicino il capitan Jack Sparrow di Pirati dei Caraibi.