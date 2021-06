Stasera 15 giugno alle 21,15 su La7 va in onda The Queen – La regina, film del 2006 diretto da Stephen Frears con Helen Mirren nei panni della regina Elisabetta II (ruolo che gli è valso l’Oscar come migliore attrice protagonista) e Michael Sheen in quelli del primo ministro Tony Blair. Il film, ambientato nel 1997, vede Blair, giovane esponente dei Laburisti, divenire primo ministro del governo di Sua Maestà. Nell’agosto dello stesso anno, però, Lady Diana muore a Parigi in un incidente automobilistico. Il popolo britannico è affranto, mentre la famiglia reale rimane in un primo momento distante, trincerandosi in un silenzio che i sudditi non gradiscono e tornando a Buckingham Palace solo una settimana dopo il tragico evento.

Elisabetta II in The Crown: da Claire Foy a Olivia Colman fino a Imelda Staunton

Nonostante alcune piccole inesattezze e licenze cinematografiche, il film di Frears ha ottenuto il successo condiviso di critica e pubblico, decretato dai numerosi premi ricevuti e dagli oltre 120 milioni di dollari al botteghino. The Queen – La regina non è tuttavia l’unico adattamento cinematografico che ha portato sullo schermo la regina Elisabetta II. Anzi. Tante le attrici che hanno prestato il volto alla monarca più longeva della storia britannica, tanto da renderla forse il personaggio vivente più rappresentato al cinema: si parla di un centinaio tra film e serie. Fra le interpretazioni più recenti, oltre alla già citata Helen Mirren, c’è quella di Claire Foy, che ha prestato il volto alla regina nelle prime due stagioni della serie Netflix The Crown, prima di cedere lo scettro a Olivia Colman che ne ha ricoperto il ruolo nella terza e quarta stagione. Grazie alla sua performance, Foy ha vinto nel 2016 un Golden Globe come Miglior attrice in una serie drammatica, bissato nel 2020 da Colman. Nella quinta stagione Elisabetta avrà invece il volto di Imelda Staunton

Emma Thompson è Elisabetta II in Playhouse Presents

Nel 2012, Emma Thompson aveva vestito i panni della regina per la serie Bbc Playhouse Presents che ripercorre la storia vera di Michael Fagan, un uomo che nel 1982 si intrufolò nelle camere private di Elisabetta II, la quale lo intrattenne con un’amabile conversazione per circa mezz’ora, fin quando la polizia arrivò per arrestarlo. La regina Elisabetta II ha poi avuto più volti nella serie The Queen, trasmessa sempre dalla Bbc a partire dal 2004. Qui è interpretata da cinque attrici differenti: Emilia Fox per il periodo degli Anni 50, Samantha Bond per gli Anni 70, Barbara Flynn per gli 80, Susan Jameson per gli eventi degli Anni 90 e infine Diana Quick.

Il documentario A Queen is crowned sull’incoronazione di Elisabetta II

Non solo serie e film, ma anche documentari, come A Queen Is crowned, film del 1953 girato da Christopher Fry e dedicato all’incoronazione di Sua Maestà, avvenuta un anno dopo la sua ascesa al trono.

Non mancano gli sketch comici, tra cui meritano una menzione speciale quelli dell’attore Fred Armisen che, con tanto di parrucca e occhiali, ha preso in giro per anni i comportamenti della regina e i protocolli reali.

Celebri anche le scene nel film con Leslie Nielsen Una pallottola spuntata, dove la regina Elisabetta II aveva il volto di Jeannette Charles, la quale può vantare un’incredibile somiglianza fisica con la monarca.

Infine va ricordata anche Prunella Scales, volto di Elisabetta II in Johnny English accanto al mito della commedia inglese Rowan Atkinson. La migliore interpretazione della regina però proviene dalla stessa monarca. La donna infatti è comparsa nel 2012, in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, nel corto Happy and Glorious, diretto da Danny Boyle, che vide anche la partecipazione di James Bond alias Daniel Craig.