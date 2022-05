The Princes and the Press – I segreti dei Windsor stasera su Tv8: cosa sapere sul documentario su William e Harry d’Inghilterra

Per tutti i royal watcher incalliti, Tv8 propone The Princes and the Press – I segreti dei Windsor, in onda questa sera, sabato 28 maggio 2022 alle 21.30. Prodotto dalla BBC, uno dei documentari più chiacchierati degli ultimi anni arriva in prima tivù su un’emittente italiana dopo le polemiche scatenate nel Regno Unito e la decisione della famiglia reale inglese di sospendere qualsiasi collaborazione futura col network. Attraverso materiale esclusivo e immagini inedite, il giornalista anti-monarchico Amol Rajal tratteggia un racconto esplosivo degli eventi controversi che hanno coinvolto Buckingham Palace negli ultimi anni, con un focus sullo scontro tra i principi William ed Harry e il loro delicato rapporto con la stampa.

The Princes and the Press – I segreti dei Windsor: cosa sapere sullo speciale in onda stasera su Tv8 alle 21.30

The Princes and the Press – I segreti dei Windsor: di cosa parla il documentario

Mettendo il naso nei retroscena più nascosti di casa Windsor, la BBC accompagna i telespettatori in un viaggio attraverso le tappe fondamentali che hanno portato all’entrata in scena della nuova generazione reale, rappresentata dai principi William e Harry e dalle rispettive consorti. Due fratelli uniti sin dall’infanzia che, col passare degli anni, si sono ritrovati a non capirsi più, fino ad allontanarsi dopo la scelta del secondogenito di trasferirsi in America con la moglie per costruirsi una nuova vita lontana da etichette e rigidi protocolli. Un’immagine, quella della lotta fratricida delineata da Rajan, per nulla gradita dai diretti interessati e, soprattutto, dai piani alti della famiglia, che hanno accusato la produzione di aver diffuso notizie infondate ed esagerate, voci di corridoio a cui non dare credito.

Ma non è tutto. La parte più spinosa del documentario, infatti, non accende i riflettori solo su una relazione familiare appesa a un filo ma cerca di spostare l’attenzione del pubblico sulla gestione e sull’evoluzione delle relazioni con i media dei due duchi, un equilibrio delicatissimo che ha permesso a William e Kate di definire con chiarezza il loro ruolo nella monarchia e, per contro, ha trascinato Harry e Meghan in una continua guerra coi tabloid.

The Princes and the Press – I segreti dei Windsor: le anticipazioni sugli episodi di stasera

Nel primo episodio, La nuova generazione, Rajan racconta uno dei periodi più drammatici della storia reale moderna, osservando come il rapporto dei membri più giovani della famiglia sia cambiato repentinamente nel 2012, poco dopo i festeggiamenti del Giubileo di Diamante della Regina Elisabetta, in occasione dei 60 anni di regno. Il secondo, Sussexit, prende invece in esame gli anni che vanno dal 2018 al 2021, un’epoca decisamente poco tranquilla per i Windsor, segnata, tra le altre cose, dalla decisione di Harry di allontanarsi dai familiari dopo il matrimonio con l’ex attrice americana Meghan Markle.

The Princes and the Press – I segreti dei Windsor: dove guardarlo

Oltre che sul canale 8 del digitale terrestre e 108 di Sky, The Princes and the Press – I segreti di Windsor è disponibile in diretta streaming sul sito web di Tv8.