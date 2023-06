The November Man stasera su Nove: trama, cast e curiosità

Stasera 8 giugno alle 21.30 Nove trasmetterà il film The November Man con Pierce Brosnan. Adattamento del romanzo There Are No Spies, settimo capitolo della saga spy-thriller di Bill Granger, si concentra sull’ex agente della Cia Peter Deveraux. Dopo cinque anni lontano dalle missioni, si ritrova costretto a tornare per proteggere una testimone di vitale importanza. Potrebbe essere l’unica pista per incastrare un politico responsabile di vari crimini di guerra in Cecenia. Nel cast figurano anche Olga Kurylenko, Luke Bracey e Milos Timotijevic. Alla regia c’è invece Roger Donaldson, già dietro la macchina da presa di Dante’s Peak – La furia della montagna. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale dell’emittente.

The November Man, trama e cast del film stasera 8 giugno 2023 su Nove

La trama del film si concentra sull’ex agente della Cia Peter Deveraux (Pierce Brosnan), ora in pensione ma un tempo fiore all’occhiello dell’intelligence statunitense. Dopo una vita in missione, ha deciso di ritirarsi a vita privata, trascorrendo le sue giornate in un tranquillo paesino della Svizzera. Improvvisamente, però, l’America ha nuovamente bisogno di lui. Ottiene l’incarico di far uscire dalla Russia Alice Fournier (Olga Kurilenko), importante testimone che potrebbe aiutare gli Usa a incastrare il politico Arkady Fedorov (Milos Timotijevic), che in molti pensano possa diventare il nuovo capo del Cremlino. Dopo un breve momento di indecisione, Peter accetta di compiere un’ultima missione per il suo Paese, sperando poi di potersi godere la meritata pensione.

La protezione di Fournier però si rivela sin da subito complessa e pericolosa. Sulle sue tracce c’è infatti David Mason (Luke Bracey), ex allievo nonché migliore amico di Peter. Si tratta però anche della principale ragione che lo ha spinto a lasciare la Cia. Cinque anni prima, durante una missione in Montenegro, i due avevano assistito alla morte di un bambino senza poter apparentemente rimediare. Quando tornano nuovamente a confrontarsi, si scatena un acceso conflitto che avrà conseguenze disastrose per la loro vita. Mason infatti ordina l’uccisione della compagna di Peter, tra l’altro madre della sua unica figlia. Un gesto che aprirà una scia di omicidi e vendetta fino all’acceso scontro finale.

The November Man, 5 curiosità sul film stasera 8 giugno 2023 su Nove

The November Man, il legame del film con James Bond

Il film di Donaldson ha un curioso legame con la saga di 007. Il regista aveva inizialmente proposto la parte del protagonista Peter a Daniel Craig, allora volto di James Bond al cinema. L’attore britannico, pur aprendo in un primo momento a un suo consenso, dovette rifiutare per altri impegni di lavoro. Il regista però, al fine di esaudire il suo desiderio di avere un attore che in passato aveva vestito i panni di Bond, contattò Sean Connery, allora 84enne, che rifiutò poiché troppo anziano. La scelta ricadde così su Pierce Brosnan. Anche Olga Kurylenko ha recitato in un film di Bond, Quantum of Solace con Craig.

The November Man, il set a Belgrado per ridurre i costi

Come detto, il film è adattamento originale del settimo capitolo di una saga letteraria. Il lungometraggio però presenta diverse differenze con il romanzo, tra cui spicca l’ambientazione. Mentre su carta le vicende si svolgono a Berlino, il set ha fatto tappa a Belgrado per dimezzare i costi di produzione.

The November Man, la scena più difficile da realizzare sul set

Come si legge su Imdb, una delle sequenze più complesse da girare richiese l’esplosione di un furgone nei pressi di un edificio. I due protagonisti della scena, Brosnan e Bracey, nonostante si trovassero in zona, dovevano uscirne incolumi. Per questo si organizzarono due detonazioni programmate, una su ciascun lato del veicolo, da far scattare in precisi momenti.

The November Man, la data di nascita di Pierce Brosnan appare nel film

In un preciso momento del film si può leggere la data di nascita del protagonista Peter Deveraux. Si tratta del 16 maggio 1953, appositamente scelta in quanto la stessa di Pierce Brosnan.

The November Man, critica e incassi al botteghino

Sbarcato in sala nel 2014, il film di Donaldson ha incassato poco meno di 40 milioni di dollari al botteghino internazionale, con un weekend di apertura di appena 7.9 milioni. Dati in linea con la critica, che ha accolto il film con recensioni piuttosto negative. Lo confermano il 36 per cento di giudizi positivi sull’aggregatore Rotten Tomatoes e il 38 su 100 di Metacritic.