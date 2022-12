The Net – Gioco di squadra, stasera su Rai2 la serie sul calcio: trama e cast

Nonostante la conclusione del Mondiale in Qatar, con la vittoria dell’Argentina di Leo Messi sulla Francia, il calcio non abbandona le reti Rai. Stasera 20 dicembre, alle 21.25 su Rai2, parte la serie tv The Net – Gioco di squadra con Alberto Paradossi, Massimo Ghini e Galatea Ranzi. La trama segue in sei episodi la promozione in Serie A e il successivo declino del Toscana Football Club, l’immaginaria seconda squadra di Firenze dopo la Viola. Quando i problemi finanziari iniziano a intaccare i risultati sul campo, per i proprietari non sembra restare altra via che la cessione a un ricco imprenditore cinese. Nel cast figurano Gaetano Bruno e Maurizio Mattioli. Prossimi appuntamenti il 27 dicembre con altri due episodi e il 3 gennaio con il finale di stagione. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

The Net – Gioco di squadra, trama e cast della serie stasera 20 dicembre 2022 su Rai2

La trama della serie tv italiana sul calcio si concentrerà, come preannunciato, sul Toscana Football Club che, dopo la Fiorentina, è la squadra più seguita del capoluogo. Dopo lunghi periodi nelle categorie inferiori, è da anni protagonista in Serie A grazie a incredibili risultati sul campo che le hanno fatto guadagnare stima e rispetto anche nella Lega. Qualcosa però è cambiato e il club sta affrontando una difficile situazione sia sul campo, con scarso rendimento della squadra e lo spettro della retrocessione sempre più vicino, sia fuori dal rettangolo verde. Quando sembra non esserci più nulla da fare, la famiglia Tessari, proprietaria del club, inizia a pensare di cedere una parte delle quote azionarie. Principale acquirente potrebbe essere un ricco magnate cinese, interessato però più a nuove partnership imprenditoriali che all’aspetto sportivo. Più defilata la pista che porterebbe a Maurizio Corridoni (Gaetano Bruno), facoltoso imprenditore italiano.

Nuove collaborazioni, progetti innovativi, screzi antichi e i nemici di sempre ⚽📺 👉 Tutto questo è #TheNetGiocoDiSquadra: da martedì 20 dicembre alle 21.20 su #Rai2 e #RaiPlay 📲 pic.twitter.com/mke2Z30Zkm — Rai2 (@RaiDue) December 15, 2022

Il presidente della Toscana Football Club (Massimo Ghini) deve però far fronte all’esuberanza di suo figlio Vincenzo (Alberto Paradossi), rampollo di famiglia che sperava in una carriera manageriale nello sport. Con l’aiuto di sua moglie (Galatea Ranzi) tenterà di convincerlo che la cessione è l’unica via percorribile. Anche se la trama si concentra sui fatti extra-campo, non bisogna dimenticare la squadra. Il mister (Maurizio Mattioli) tenta di isolare i suoi giocatori e focalizzare l’attenzione sul prossimo match, delicato scontro diretto per la retrocessione in Serie B. The Net – Gioco di squadra mostrerà il mondo che orbita attorno ai fuoriclasse Messi e Ronaldo e che guarda da lontano Champions League e Mondiale.

The Net – Gioco di squadra, quante puntate sono e le location della serie sul calcio

La serie tv The Net – Gioco di squadra si compone di sei puntate che andranno in onda in tre appuntamenti. Rai2 trasmetterà il terzo e il quarto episodio martedì prossimo, il 27 dicembre, per tornare il 3 gennaio con il finale di stagione. Pur sviluppando una trama a sé stante, la serie si intreccia con altri due progetti europei che ne condividono struttura e alcuni personaggi. Si tratta della tedesca The Net – La terra promessa e The Net – Prometheus, di stampo austriaco, entrambe disponibili su RaiPlay. La prima racconta la corruzione del calcio secondo i canoni di un thriller, la seconda si concentra invece sul mercato dei calciatori minorenni. Per quanto riguarda la serie tv italiana, la troupe ha girato le scene fra Germania e Italia. Location principale del Belpaese, oltre al centro storico di Firenze con Santa Maria Novella e piazza Santo Spirito, è il borgo di Pienza.