The Misfits stasera su Rai2: trama, cast e 5 curiosità sul film

Azione ad alta tensione in compagnia di Pierce Brosnan e Tim Roth. Stasera 2 febbraio, in prima visione Rai2 alle 21.25, arriva The Misfits. Alla regia Renny Harlin, già dietro la macchina da presa di cult come Blu Profondo e Nightmare 4. La trama segue un gruppo di ladri professionisti che intende rubare alcuni lingotti nascosti sotto una prigione di massima sicurezza. Per riuscire nel loro intento dovranno però farsi aiutare dal migliore in circolazione, capace di entrare e uscire da ogni situazione. Nel cast anche Jamie Chung, Nick Cannon ed Hermione Corfield. Fra i doppiatori figurano, accanto a Luca Ward per il protagonista, Alberto Bognanni, Marco Mete e Perla Liberatori. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

The Misfits, trama e cast del film stasera 2 febbraio 2023 su Rai2

Protagonista della narrazione è Richard Pace (Pierce Brosnan), ladro professionista di fama internazionale che però si trova dietro le sbarre dopo un colpo finito male. Capace di evadere anche dai luoghi più difficili, riesce a farla franca e sgattaiolare fuori dal carcere di massima sicurezza, ma qualcosa non va. Pace finisce in trappola, ma stavolta non nelle mani dei poliziotti. Si ritrova infatti in una stanza assieme ai Misfits, una banda di ladri gentiluomini che si ispira alla leggenda di Robin Hood. Al comando c’è Ringo (Nick Cannon), mentre ad eseguire le operazioni sono Wick (Mike Angelo), Violet (Jamie Chung) e un uomo che ama farsi chiamare Il Principe (Rami Jaber). Sorprendentemente, nel team c’è anche Hope (Hermione Corfield), la figlia dello stesso Pace.

Pace non si trova lì per caso. I Misfits lo hanno scelto per un colpo da milioni di dollari molto più complesso di quelli che hanno finora realizzato. Intendono infatti sottrarre diversi lingotti d’oro che si trovano sotto un carcere americano, probabilmente destinati al finanziamento di gruppi terroristici nel mondo. Dopo aver ascoltato la loro proposta, Richard accetta di aiutarli, ma non per una fetta del bottino o per l’amore verso sua figlia. Il suo unico obiettivo è la vendetta. Il denaro appartiene infatti a un vile uomo d’affari di nome Schulz (Tim Roth), responsabile della sua incarcerazione. Il team dunque inizia le operazioni, ma il furto si rivela ben presto persino più arduo di quanto potessero immaginare in principio.

The Misfits, 5 curiosità sul film stasera 2 febbraio 2023 su Rai2

The Misfits, la sceneggiatura originale del film

Il film nacque con uno stampo principalmente comedy, come dimostra la sceneggiatura originale che Robert Henny presentò alla produzione. La trama avrebbe dovuto seguire il team a caccia di un tesoro nazista nascosto per decenni su un’isola caraibica. Pierce Brosnan non ha però gradito il forte carattere comico del suo personaggio, optando per una variante thriller.

The Misfits, una calamità naturale ha fatto cambiare location

La produzione aveva previsto di girare per alcune settimane a Porto Rico, ma l’arrivo dell’uragano Maria distrusse gran parte della zona, rendendola impraticabile. Si decise dunque di trasferire l’intera troupe in Oriente, girando nel cuore di Abu Dhabi.

The Misfits, i lavori horror del regista Harlin

Regista del film è come detto Renny Harlin, autore di numerosi progetti horror. Oltre ai già citati Blu profondo e Nightmare 4 – Il non risveglio, ha infatti diretto L’esorcista – La genesi, The Covenant e Nella mente del serial killer. Ha lavorato anche per il piccolo schermo, girando un episodio di White Collars e tre puntate di Graceland.

The Misfits, nel cast una popstar thailandese

Accanto a Pierce Brosnan e Tim Roth, fa il suo esordio sul grande schermo di Hollywood Mike Angelo. Si tratta di una famosa popstar thailandese, all’anagrafe Pirat Mike Nitipaisalkul, che ha pubblicato diversi lavori nella sua lingua. È visibile come cantante, mentre balla su un palcoscenico, durante una breve scena ambientata nel carcere in cui si trova Pace.

The Misfits, critica e incassi al botteghino

Il film non ha conquistato il cuore del pubblico, anche perché non ha goduto di un rilascio internazionale importante. Secondo i dati Box Office Mojo ha totalizzato appena 1.5 milioni di dollari in tutto il mondo, tanto da non arrivare mai nelle sale americane o italiane. Non è andata meglio con la critica, che non ha riservato recensioni positive. Sull’aggregatore Rotten Tomatoes ha appena il 17 per cento di commenti professionali almeno sufficienti, con una votazione media di 3.5 su 100.