The Last of Us su Sky e Now: trama, cast e 5 curiosità sulla serie

Tutto pronto per entrare nel mondo di The Last of Us. È disponibile da oggi 16 gennaio su Sky e in streaming su Now Tv il primo episodio della serie tv ispirata all’omonimo videogioco di culto PlayStation. La puntata, in lingua originale con sottotitoli, è già fruibile on demand, ma andrà in onda stasera su Sky Atlantic. Per la versione doppiata in italiano invece bisognerà attendere lunedì prossimo, 23 gennaio. La serie HBO conterà nove episodi in totale della durata di un’ora, eccezion fatta per il debutto odierno da 85 minuti, che usciranno a cadenza settimanale. Osannata dalla critica internazionale come miglior adattamento videoludico di sempre, racconta la storia di Joel ed Ellie in un mondo post-apocalittico dove un virus ha trasformato gran parte dell’umanità in zombie. Nel cast Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Il Trono di Spade).

The Last of Us, trama e cast della serie HBO da oggi 16 gennaio 2023 su Sky e Now

Capace di vendere oltre 20 milioni di copie dalla sua uscita su PlayStation 3 nel 2013, The Last of Us è oggi uno dei videogame più importanti in circolazione. La storia si svolge nel 2023 ma in un universo distopico, dove la Terra è ormai allo sbando. Vent’anni prima, infatti, la diffusione di un fungo mutageno dal nome Cordyceps ha trasformato gran parte della popolazione in zombie. Dopo la contrazione del virus, infatti, il soggetto subisce un’infezione cerebrale che lo priva di coscienza, lasciandolo in balia di istinti cannibali. Gli umani rimasti sopravvivono in gruppi e federazioni, alcuni pacifici altri belligeranti, lontani dalle grandi città e con strette misure di sicurezza. Si distinguono su tutte la Fedra, società paramilitare che soggioga tutti con la forza, e le Luci, gruppo di ribelli che non si sottomette a nessuno. Vi sono poi superstiti e cacciatori solitari.

In questo clima si inserisce la figura di Joel Miller (Pedro Pascal), contrabbandiere di Austin che vive ormai a Boston con il segno indelebile della morte di sua figlia Sarah (Nico Parker) avvenuta durante lo scoppio della pandemia. Accanto ha soltanto il fratello Tommy (Gabriel Luna) e Tess (Anna Torv), sua partner nelle varie scorribande. La sua vita cambia quando incrocia quella di Ellie (Bella Ramsey), 14enne con un dono unico. È infatti la sola al mondo ad essere immune al Cordyceps, tanto che le Luci vogliono studiarla per creare un antidoto speciale in grado di curare l’umanità. Suo compito sarà condurla da Marlene (Merle Danbridge), capo dei ribelli, in un mondo completamente distrutto. Intraprenderanno un percorso pieno di ostacoli che li legherà sempre più, fino all’inaspettato e palpitante finale.

The Last of Us, 5 curiosità sulla serie tv tratta dal videogame PlayStation

The Last of Us, le differenze principali con il gioco

Pur essendo adattamento fedele del videogioco di Naughty Dog per Ps3, la serie tv se ne discosta per alcuni aspetti. Innanzitutto, nel titolo PlayStation l’infezione avviene nel 2013, mentre la trama si svolge nel 2033. Nella serie tv, invece, la narrazione trasla indietro nel tempo di 10 anni, in modo da essere più autentica al periodo storico nella realtà. Diversa anche la diffusione della malattia. Nel capitolo videoludico, il Cordyceps si diffonde tramite le spore di un fungo, tanto da costringere la gente a muoversi con speciali maschere in spazi chiusi. Nella serie non ci sarà nulla di tutto ciò, ma un sistema innovativo ancora segreto per evitare spoiler essenziali durante la narrazione.

The Last of Us, l’adattamento fallito con Maisie Williams

La serie HBO non è il primo tentativo di portare The Last of Us fuori dalle console. Nel 2014 Sam Raimi, maestro dell’horror e regista della trilogia originale di Spiderman, annunciò un personale progetto per il cinema. Tra i nomi che circolarono per Ellie ci fu anche quello di Maisie Williams, nota per essere stata Arya Stark nella serie Il Trono di Spade. L’adattamento però non vide mai la luce per divergenze creative tra la produzione e il cineasta. Il progetto fu abbandonato del tutto così come un ulteriore film di animazione.

The Last of Us, nel cast anche alcuni attori originali

Protagonisti della serie sono Pedro Pascal e Bella Ramsey, rispettivamente volto di Joel ed Ellie. Nel cast anche gli interpreti originali del videogioco, Troy Baker e Ashley Johnson, nei panni di personaggi minori. Il primo è un semplice contrabbandiere, mentre la seconda veste i panni di una donna incinta. Singolare il caso invece di Marlene, capo delle Luci. Nella serie ha il volto di Merle Dandridge, che aveva recitato anche nel videogioco. Alla lavorazione hanno contribuito anche Neil Druckmann, già regista del gioco, e Gustavo Santaolalla, che ha curato entrambe le colonne sonore.

The Last of Us, le polemiche per il doppiaggio in italiano

Per vedere la puntata in italiano bisognerà attendere lunedì 23 gennaio, ma già da qualche settimana nel nostro Paese montano le polemiche. I fan del gioco hanno lamentato l’assenza di Gea Riva, doppiatrice originale di Ellie, nella serie. La giovane protagonista, come si intuisce dal trailer ufficiale, avrà la voce di Arianna Vignoli, che ha doppiato Bella Ramsey anche in Judy e Catherine. Gli appassionati potranno però consolarsi con Joel, che come nel gioco avrà la voce di Lorenzo Scattorin, celebre doppiatore di Sanji in One Piece.

The Last of Us, gli elogi della critica internazionale

Ancor prima della sua diffusione, la serie ha fatto incetta di elogi da parte della critica internazionale. Sul sito Rotten Tomatoes vanta il 99 per cento di recensioni positive con un indice di gradimento del pubblico del 96 per cento. Empire e Rolling Stone hanno elogiato le performance di Pascal e Ramsey, parlando per il primo della miglior interpretazione della carriera. Encomi dal Washington Post, dal Time e dall’Italia, tanto che si parla del miglior adattamento seriale di un videogioco mai realizzato.