The Last of Us, morta Annie Wersching: fu Tess nel videogame

Lutto nel mondo di The Last of Us e del piccolo schermo. Si è spenta ad appena 45 anni Annie Wersching, attrice e doppiatrice che ha vestito i panni di Tess nel videogioco Naughty Dog per PlayStation. Nella serie HBO, di cui oggi esce anche in Italia il terzo episodio, il ruolo è interpretato da Anna Torv. Da anni lottava segretamente contro il cancro, cui si è arresa nelle scorse ore. Già protagonista di una lunga carriera sul piccolo schermo, aveva recitato anche nelle serie Star Trek Picard e 24, senza dimenticare Supernatural, Streghe e The Vampire Diaries. «Annie, ci hai lasciati troppo presto», ha scritto su Twitter Neil Druckmann, creatore di The Last of Us. «Farai sempre parte della nostra famiglia». Lascia suo marito Stephen e i tre figli Eddie, Ozzie e Archie rispettivamente di 12, 9 e 4 anni.

I miss my silly friend who helped bring Tess to life. Annie, you left us way too soon. You will forever be part of the TLoU & Naughty Dog family! 💔 TLoU fans… let’s show what we’re made of. Please consider donating to her kids’ gofundme: https://t.co/3QTnZtBY4B pic.twitter.com/baNHc1wdCT — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 29, 2023

Annie Wersching, non solo The Last of Us: la carriera dell’attrice

Nata a St. Louis, nel Missouri, il 28 marzo 1977, Annie Wersching ha legato la sua intera carriera al piccolo schermo. L’esordio davanti alla macchina da presa risale al 2002, quando partecipò a un episodio della serie Star Trek Enterprise. Negli anni successivi ha poi recitato in alcune puntate della sitcom Frasier, spin-off di Cin Cin, oltre a Supernatural e Streghe. Il primo ruolo di rilievo arrivò soltanto nel 2007, quando vestì per la prima volta i panni di Amelia Joffe nella soap opera General Hospital. Tre anni dopo si è invece unita al cast di 24, serie che racconta in tempo reale una lotta contro il terrorismo, dove ha interpretato Renee Walker. Wersching è apparsa anche in modo ricorrente in Bosch, The Vampire Diaries, Runaways e Timeless. La sua ultima interpretazione è invece in Star Trek Picard, disponibile su Amazon Prime Video, nei panni della regina Borg.

«Ho avuto la fortuna di avere Annie nella serie», ha scritto su Twitter Julie Plec, showrunner di The Vampire Diaries. «Ha interpretato la mamma di due dei vampiri più sexy in città. Rip Annie, anima meravigliosa». Per l’attrice sono arrivati anche i cordogli di Neil Druckmann, creatore di The Last of Us, e di Naughty Dog. «Ho perso una grande artista e una donna meravigliosa», ha scritto l’autore del videogioco. Distrutta anche la sua famiglia, come si intuisce dalla dichiarazione del marito Stephen. «Ci ha insegnato a non aspettare che l’avventura ci trovi», si legge su Deadline. «Trovava meraviglia anche nei momenti più semplici». Registi e colleghi che hanno trascorso del tempo con lei hanno lanciato una raccolta fondi online su GoFundMe per sostenere i parenti.