The Karate Kid – La leggenda continua, il film con Jackie Chan in onda stasera 13 settembre 2021 su Tv8: cinque curiosità da sapere

Stasera su Tv8 è tempo di arti marziali. Alle 21,30 andrà in onda infatti The Karate Kid – La leggenda continua, film del 2010 diretto da Harald Zwart e prodotto da Will Smith. Protagonista della pellicola è proprio il figlio della star di Hollywood, Jaden, che recita al fianco di Jackie Chan. La visione sarà disponibile anche online sul sito ufficiale di Tv8.

Ispirato alla celebre saga The Karate Kid, non ne costituisce un remake in quanto trama, personaggi ed ambientazione si differenziano. Inoltre, a dispetto del titolo, nel film non si usa il karate, ma il kung fu. Si tratta del primo e unico capitolo della serie che non vede la partecipazione di Pat Morita, celebre per aver interpretato il maestro Miyagi nei precedenti quattro film.

La trama ruota attorno al giovanissimo Dre Parker, ragazzino di Detroit costretto a trasferirsi in Cina con la madre dopo la morte del padre. In breve tempo, Dre stringe amicizia con la sua compagna di classe Mei Ying (Wenwen Han), ma le differenze culturali rendono il rapporto impossibile, specialmente a causa del padre della ragazzina. A peggiorare le cose è Cheng (Zhenwei Wang), bullo e compagno di classe di Dre molto abile nel kung fu, che si ingelosisce per i suoi sentimenti nei confronti dell’amica. Sarà l’arrivo del vecchio Mr. Han (Jackie Chan), responsabile della manutenzione del suo condominio, a cambiargli la vita insegnandoli le migliori tecniche di arti marziali.

The Karate Kid – La leggenda continua, cinque curiosità sul film in onda stasera 13 settembre 2021 su Tv8

The Karate Kid – La leggenda continua, la colonna sonora di Justin Bieber

A firmare la colonna sonora è una delle pop star emergenti più famose al mondo. Justin Bieber, ormai alla ribalta nel mondo della musica americana e internazionale, al momento dell’uscita del film aveva solo 16 anni ed era sulla bocca di tutti per il suo primo disco, My World. La canzone, Never Say Never, vede la partecipazione di Jaden Smith per le parti rap.

The Karate Kid – La leggenda continua, la cancellazione del sequel

A fronte di un budget di soli quaranta milioni di dollari, i film ne ha incassati più di 300 a livello globale, 56 dei quali soltanto nel weekend di apertura. Nonostante l’ottima accoglienza anche da parte della critica, non ha però convinto a fondo i fan della saga originale, tanto che il sequel, inizialmente pianificato, non ha mai visto la luce.

The Karate Kid – La leggenda continua, la fama di Jackie Chan

Come ha dichiarato Will Smith durante la promozione del progetto, il film ha fatto tesoro della grande fama di Jackie Chan in Cina. È stata proprio l’influenza del celebre attore sulle autorità locali a permettere di girare in location altrimenti precluse, tra cui la Città Proibita e la Grande Muraglia. In questo caso, l’intera attrezzatura è stata portata a mano poiché l’uso degli elicotteri nei pressi del complesso non è consentito.

The Karate Kid – La leggenda continua, l’omaggio a Bruce Lee

Prima del torneo finale, Han regala all’allievo Dre una maglietta con cui gareggiare. Si tratta dello stesso indumento indossato da Bruce Lee in alcuni suoi film, ottenuto da Jackie Chan come riconoscimento per il suo lavoro come coordinatore degli stunt. Chan ha anche recitato con ruoli minori in Dalla Cina con furore e I 3 dell’operazione Drago, ultimo lavoro della leggenda cinese.

The Karate Kid – La leggenda continua, la celebre scena del giacchetto

Una delle scene più identificative del film è quella in cui Dre è costretto ad appendere e staccare il suo giacchetto dal muro ripetutamente, senza capirne il motivo. Le mosse eseguite per questo semplice gesto, ideate proprio da Jackie Chan, si riveleranno fondamentali nell’apprendimento del kung fu. Impossibile per i fan non notare l’omaggio alla celebre scena «Dai la cera, togli la cera» dei capitoli originali.