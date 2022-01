The journalist, la nuova serie tv Netflix: trama, episodi e cast

Tra le nuove serie disponibili su Netflix da gennaio 2022 c’è anche The Journalist, scritta e diretta da Michihito Fujii e prodotta da Mitsunobu Kawamura e Junko Sato. Qui qualche dettaglio sulla trama e sul cast del prodotto uscito il 13 gennaio, adattamento di un lungometraggio del 2019 sui reati e gli scandali politici degli ultimi anni in Giappone che ha vinto tre delle categorie principali alla 43esima edizione dei Japan Academy Awards.

The Journalist: la trama della serie

La serie, che si sviluppa in dieci episodi della durata di 55 minuti circa ciascuno, rientra nel filone cinematografico e seriale che mette in scena l’attualità e il giornalismo d’inchiesta. La protagonista è infatti Ryoko Yonekura, una redattrice del Toto Newspaper nota come l’anticonformista dei media per la sua volontà di navigare controcorrente e smascherare gli scandali di corruzione che stanno colpendo il governo del suo paese.

Se infatti la maggior parte dei colleghi non ha problemi a non intralciare i piani dei politici per timore di perdere l’accesso alle notizie più importanti ed esclusive, vedendo il giornalismo come una mera diffusione di ciò che vogliono le alte sfere, Ryoko è pronta a smascherare l’operato dell’esecutivo e a metterne in luce le contraddizioni.

Quando diventa chiaro che il governo sta manipolando l’informazione e insabbiando qualcosa di molto scandaloso, la donna inizia infatti ad indagare per conto proprio rischiando di essere messa a tacere da nemici molto potenti.

Nonostante i funzionari governativi continuino a fornire la loro versione dei fatti servendosi dei media per diffondere fake news e realtà alterate, la giornalista riuscirà a scuotere le coscienze di una manciata di persone con accesso privilegiato a informazioni top secret spingendole a parlare per porre fine alla disinformazione e alla corruzione.

The Journalist: il cast della serie

Oltre ad Anna Matsuda, che interpreta il ruolo della giornalista protagonista, fanno parte del cast della serie: