The Imitation Game, stasera su Rai Movie: la vera storia di Alan Turing raccontata nel film

Benedict Cumberbatch è il protagonista di The Imitation Game, in onda stasera, mercoledì 29 dicembre 2021, alle 21.10 su Rai Movie. Diretto da Morten Tyldum e distribuito nelle sale nel 2014, il biopic non è altro che l’adattamento cinematografico dell’opera Alan Turing: The Enigma, biografia del matematico e crittoanalista Alan Turing, uscita nel 1983 e scritta da Andrew Hodges.

The Imitation Game: le cose da sapere sul film in onda stasera su Rai Movie alle 21.10

The Imitation Game: la trama

Al centro del film di Tyldum, il matematico Alan Turing, che decide di mettersi a disposizione del governo inglese per decrittare i messaggi segreti dei nazisti e porre fine alla Seconda Guerra Mondiale. Decodificare i risultati della macchina Enigma sembra davvero un’impresa impossibile ma le grandi abilità dello studioso convincono quasi immediatamente il comandante Alastair Denniston, che decide di inserirlo nell’équipe di esperti. Tuttavia, il suo carattere solitario e burbero renderanno parecchio difficile la collaborazione con gli altri membri del team, guidato dal maestro di scacchi Hugh Alexander. A lungo andare, la strategia britannica si rivela ben poco utile: i tedeschi, infatti, rendono vano qualsiasi sforzo, cambiando codice ogni ventiquattro ore. Così, grazie al sostegno del capo del servizio di spionaggio, Stewart Menzies, Turing ottiene la direzione del progetto e stravolge il metodo di lavoro, ideando una macchina in grado di decifrare in poco tempo ogni singolo messaggio captato. Una volta messa in piedi una nuova squadra e ottenuta la benedizione di Winston Churchill, i prescelti si mettono costruire il nuovo macchinario, mentre i rivali di Turing fanno di tutto per metterlo nei guai e sollevarlo dall’incarico.

The Imitation Game: il cast

Accanto a Benedict Cumberbatch nel ruolo di Alan Turing, nel cast di The Imitation Game figurano anche Keira Knightley (Joan Clarke), Matthew Goode (Hugh Alexander), Mark Strong (Stewart Menzies), Charles Dance (Alastair Denniston), Allen Leech (John Cairncross), Matthew Beard (Peter Hilton), Jack Bannon (Christopher Morcom), Victoria Wicks (Dorothy Clarke), David Charkham (William Clarke), Jack Tarlton (Charles Richards), Tuppence Middleton (Helen), James Northcote (Jack Good) e Ilan Goodman (Keith Furman).

The Imitation Game: la storia che ha ispirato la pellicola

The Imitation Game: la geniale invenzione di Alan Turing

Basato sul lavoro biografico di Andrew Hodges, The Imitation Game pone il focus sul lavoro che Alan Turing svolse per il Department of Communications del Rengo Unito. Assieme ad altri crittografi stabilitisi a Bletchley Park, doveva occuparsi di decodificare i codici usati dai tedeschi nelle comunicazioni, puntualmente secretate attraverso il sistema Enigma, opera di Arthur Scherbius. In realtà, quello che fece Turing fu molto di più di questo. Grazie alle sue incredibili doti, comprese che, per avere un vantaggio sui nazisti, era necessario smettere di cercare di individuare la chiave usata nei codici (che modificavano giornalmente allo scoccare della mezzanotte) e mettere in piedi una macchina capace di decifrare in totale autonomia ogni singolo messaggio. Una strategia che arrivò a perfezionare, maturando l’intuizione vincente: restringere il campo di ricerca a una serie di parole chiave che si ripetevano regolarmente. Questo dettaglio consentì a Turing e alla sua squadra di anticipare le mosse dei nemici con interventi mirati e discreti, riducendo gli effetti delle loro azioni.

#OnThisDay in 1912 Alan Turing was born. Considered the father of modern computing and #artificialintelligence, Turing was instrumental in helping to break the Enigma cipher machine during #WWII pic.twitter.com/Yj0T7kslOW — GCHQ (@GCHQ) June 23, 2020

The Imitation Game: i risultati del lavoro e l’arresto

Le operazioni, tenute nascoste al Paese e al mondo intero fino agli Anni Settanta quando i servizi segreti britannici iniziarono a far circolare qualche informazione, contribuirono a mettere un punto al conflitto mondiale e a salvare milioni di cittadini (secondo alcune stime, circa 14 milioni di persone). Una volta conclusa la missione, Turing non si fermò e spostò la sua expertise sull’intelligenza artificiale. Fino a quando, il 31 marzo 1952, non venne arrestato con l’accusa di omosessualità, al tempo considerata un reato. Le autorità gli diedero due chance: il carcere o la castrazione chimica. Lo studioso scelse la seconda ma l’assunzione di estrogeni e l’umiliazione pubblica lo portarono a fare i conti con una grave depressione.

The Imitation Game: la morte e i riconoscimenti postumi

La mattina dell’8 giugno 1954 la sua governante lo trovò senza vita nel suo letto. Aveva solo 41 anni. Fatta l’autopsia, il medico legale indicò come causa della morte un avvelenamento da cianuro di potassio ma nessuno si preoccupò di capire se la mela ritrovata a metà sul suo comodino fosse contaminata o meno. Da allora il suo nome cadde nel dimenticatoio e solo nel 2009 il premier Gordon Brown decise di fare delle scuse ufficiali a nome della nazione a memoria di quell’uomo straordinario. Quattro anni dopo, anche la Regina Elisabetta II gli ha elargito la grazia postuma, celebrandolo come una mente brillante i cui studi e le cui invenzioni hanno cambiato il profilo dell’Europa.