Chi è Benedict Cumberbatch: il protagonista di The Imitation Game, in onda stasera 29 Marzo su Nove

L’attore Benedict Cumberbatch presta volto e voce ad Alan Turing nel biopic The Imitation Game, in onda stasera, martedì 29 marzo 2022 alle 21.25 su Nove. Diretto da Morten Tyldum e uscito nelle sale cinematografiche nel 2014. Al centro, la storia del matematico inglese, genio indiscusso del XX secolo, considerato uno dei padri dell’informatica e dell’archetipo del moderno personal computer, fino alla sua dolorosa scomparsa.

The Imitation Game: cosa sapere sul film in onda stasera su Nove alle 21.25

The Imitation Game: la trama

Siamo a Manchester, agli inizi degli Anni 50 e Alan Turing, geniale studioso di matematica ed esperto di crittografia, viene messo alle strette dalla polizia che lo ha arrestato per atti osceni. E così che inizia a raccontare la sua storia, partendo dall’incarico che lo ha reso celebre: durante la Seconda Guerra Mondiale, a lui e a un gruppo di menti illuminate, tra cui un campione di scacchi e un’esperta di enigmistica, viene affidato l’incarico di decifrare il codice Enigma, ideato dai Nazisti per comunicare segretamente le loro operazioni militari. È il primo di una serie di flashback che aiuteranno lo scienziato, morto suicida a 41 anni, a passare in rassegna la sua vita e una carriera fulgida mai davvero apprezzata come avrebbe meritato.

The Imitation Game: il cast

Accanto a Benedict Cumberbatch nei panni di Alan Turing, nel cast di The Imitation Game figurano anche Keira Knightley (Joan Clarke), Matthew Goode (Hugh Alexander), Mark Strong (Stewart Menzies), Charles Dance (comandante Alastair Denniston), Allen Leech (John Cairncross), Matthew Beard (Peter Hilton), Rory Kinnear (detective Nock), Alex Lawther (Turing da giovane), Jack Bannon (Christopher Morcom), Victoria Wick (Dorothy Clarke), David Charkham (William Clarke), Jack Tartlon (Charles Richards), Tuppence Middleton (Helen), James Northcote (Jack Good), Steven Waddington (sovrano Smith), Laurence Kennedy (rettore) e Ilan Goodman (Keith Furman).

The Imitation Game: carriera e vita privata di Benedict Cumberbatch

The Imitation Game: Benedict Cumberbatch, nato per essere attore

Nato a Londra nel 1976, Benedict Cumberbatch è uno degli attori e doppiatori più in vista del panorama cinematografico internazionale, noto al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Sherlock Holmes nell’omonimo serial. Dopo la laurea in Drammaturgia all’Università di Manchester e un corso intensivo alla London Academy of Music and Dramatic Art, dal 2001 in poi ha interpretato diversi ruoli da protagonista nelle opere classiche messe in scena in alcuni dei più importanti teatri britannici, tra cui l’Almeida Theatre e il Royal National Theatre. Il suo esordio in televisione è datato 2002, quando è apparso sul piccolo schermo nei panni di Jeremy nel film Fields of Gold, un’esperienza a cui è seguita la partecipazione a diverse serie come Cambridge Spies, Heartbeat, Spooks e Testimoni silenziosi. La sua performance nei panni di Stephen Hawking in Hawking, nel 2004, gli è valsa una nomination ai BAFTA come migliore attore e un ruolo nella miniserie BBC Dunkirk.

Tra 2005 e 2010, il suo curriculum si è arricchito di progetti interessanti, tra cui la serie To the Ends of the Earth, lo spettacolo teatrale Hedda Gabler, Amazing Grace, film sulla storia di William Wilberforce, leader del movimento contro la schiavitù che portò all’abolizione della tratta degli schiavi, Espiazione, La donna del re, l’adattamento televisivo di Stuart: A Life Backwards accanto a Tom Hardy, The Last Enemy, Small Island, Creation, biopic sulla vita di Charles Darwin e The Whistleblower.

Il 2010 ha rappresentato, senza dubbio, l’anno che lo ha consacrato alla fama, con il serial di Mark Gatiss e Steven Moffat Sherlock. Una parte che gli ha permesso di lavorare, successivamente, con Gary Oldman e Colin Firth all’adattamento tivù de La talpa di Le Carré, con Steven Spielberg al lungometraggio War Horse, al sequel di Star Trek nei panni di Khan e a pellicole di livello come Quinto Potere, 12 anni schiavo, The Imitation Game, Dottor Strange, Avengers: Infinity War e Endgame, Il visionario mondo di Louis Wain e Il Potere del Cane, diretto da Jane Campion, premio Oscar alla regia. Per il personaggio di Phil Burbank ha ottenuto una nomination al Golden Globe e una all’Oscar come migliore attore in un film drammatico. Nei prossimi mesi, ritornerà al cinema con il secondo capitolo della saga di Dottor Strange.

The Imitation Game: vita privata di Benedict Cumberbatch

Sposato dal 2015 con la regista teatrale Sophie Hunter, dalla loro unione sono nati tre bambini: Christopher Carlton, Hal Auden e Finn.