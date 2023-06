The Idol, il cast difende la serie dopo le critiche della stampa

Stasera 5 giugno alle 23, in lingua originale con sottotitoli in italiano, Sky Atlantic trasmetterà il primo episodio di The Idol, la nuova produzione HBO. Protagonisti Lily-Rose Depp, figlia di Johnny, e la star della musica Abel “The Weeknd” Tesfaye. La trama segue la popstar Jocelyn che, per tornare in auge dopo un periodo difficile, decide di affidarsi al controverso proprietario di un night club. Entrerà però in un mondo di eccessi da cui sarà difficile uscire. Alla regia c’è Sam Levinson, già autore di Euphoria con Zendaya. In attesa della prima puntata, la serie è finita al centro di controversie e polemiche per la presenza di scene di sesso «disturbanti e inutili ai fini della narrazione». Il cast però non ci sta e ha difeso la produzione in un’intervista al New York Times: «Volevamo una serie che facesse incazzare la gente».

The Idol, le difficoltà sul set della serie e reazione della critica

I problemi di The Idol, come riporta la stampa americana, sono iniziati ben prima della presentazione al Festival di Cannes. Rolling Stone ha infatti descritto un clima teso sul set già durante le riprese fra gli sceneggiatori, tra cui lo stesso The Weeknd, e la regista Amy Seimetz. Quest’ultima ha lavorato sin da subito in condizioni difficili, con budget limitato e scarso supporto da parte del team. Levinson e The Weeknd, rispettivamente impegnati per Euphoria 2 e concerti, avrebbero dedicato poco tempo alla serie, salvo poi reclamare quando hanno visto per la prima volta il girato. Fonti anonime hanno raccontato a Deadline che la popstar non ha apprezzato soprattutto la «lente femminista» che permeava l’intera storia. Dopo l’abbandono della regista, HBO ha dapprima messo in pausa la serie e riscritto poi gran parte delle scene, inserendo più sesso, droghe ed eccessi.

La versione definitiva, pur soddisfacendo la produzione, non ha però convinto la stampa mondiale. Rolling Stone ha infatti descritto «una fantasia perversa che qualsiasi uomo tossico potrebbe creare». Nella sua recensione, il Daily Beast ha invece parlato di uno «show codardo e orribilmente brutto» che mette in scena lo stesso squallore che dovrebbe contestare. In parallelo, Collider ha criticato una vera «ossessione per il sesso» oltre alla superficialità di alcune scene e dei personaggi. Per Variety, invece, The Idol è una serie «calcolata per ingannare il pubblico con cliché pacchiani e porno soft». Tutti concordano sull’abuso di scene hot, tra cui masturbazioni e nudi integrali, talmente gratuite da risultare più noiose che scandalose.

Da Lily-Rose Depp a The Weeknd, il cast difende la serie sul Nyt

Nonostante le critiche, il cast ha difeso la serie intervenendo al New York Times. «Non volevamo realizzare qualcosa adatto a tutta la famiglia», ha certificato Lily Rose-Depp. L’attrice ha poi aggiunto di sentirsi a suo agio nelle scene hot, persino di divertirsi. «Non mi è mai interessato fare qualcosa di puritano». Le ha fatto eco The Weeknd, che ha sottolineato lo stile provocatorio di The Idol. «Va bene se non piacerà a tutti», ha commentato la star che ha paragonato la serie al suo esordio nel pop. «Anche allora non piacqui a molte persone». Sam Levinson ha invece invitato il pubblico a seguire l’intera narrazione prima di sbilanciarsi nelle valutazioni. La chiusura del cerchio permetterà di guardare alcuni personaggi sotto una nuova luce, rivalutando buoni e cattivi della storia. Il sesto e ultimo episodio uscirà in inglese il 9 luglio, sette giorni prima della versione in italiano.