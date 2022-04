The Help stasera su Rai1: trama, cast e curiosità del film con Emma Stone

Nuovo appuntamento su Rai1 con il ciclo “Donne Straordinarie”. Stasera 20 aprile alle 21,25 sarà il turno di The Help, film del 2012 di Tate Taylor. Tratto dal romanzo omonimo di Kathryn Stockett, racconta la vita dei bianchi tramite gli occhi dei neri in un’America ancora permeata dal razzismo. Nel cast Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard e Jessica Chastain. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

The Help, trama e cast del film stasera 20 aprile 2022 su Rai1

Mississippi, Anni 60. Eugenia Phelan (Emma Stone), detta Skeeter, si è appena diplomata all’università e coltiva il sogno di diventare una scrittrice di successo. A differenza delle sue coetanee, che hanno occhi solo per la costruzione di una famiglia, lei punta alla carriera, tanto da accantonare ogni proposito di matrimonio. Inizia così a lavorare per un giornale locale con l’incarico di rispondere alla posta delle casalinghe, scoprendo una società intrisa di ipocrisia e razzismo.

Consapevole che l’educazione dei bambini è in mano a domestiche di colore, ha un’idea che potrebbe risultare rivoluzionaria. Decide di raccontare la vita dei bianchi attraverso le persone di colore che passano gran parte della loro esistenza lavorando nella servitù. Si rivolge dunque a Aibileen (Viola Davis), cameriera e sua migliore amica. La donna le racconta la storia della sua vita e, grazie a un editore di New York, entra a far parte di un libro dal titolo The Help. L’idea però trova un muro in Minny (Octavia Spencer), domestica sfrontata e migliore amica di Aibileen, che non vede di buon occhio la proposta. Se ne ricrederà molto presto, dato che il libro di Eugenia è destinato a riscattare tutte le donne di colore in difficoltà.

The Help, 5 curiosità sul film stasera 20 aprile 2022 su Rai1

The Help, il regista voleva Katy Perry nel film

Jessica Chastain, interprete della giovane Celia Foote, non fu la prima scelta della produzione. Il regista infatti volle fortemente la popstar Katy Perry che tuttavia dovette declinare per impegni con la promozione del suo nuovo album Teenage Dream.

The Help, il singolo di Mary J Blidge nominato ai Golden Globe

Mary J Blidge ha inciso e interpretato The Living Proof, singolo che funge da colonna sonora al film. La canzone ottenne il plauso della critica tanto da meritarsi la nomination ai Critics’ Choise Movie Awards ma soprattutto ai Golden Globe come “Miglior canzone originale”. Il premio tuttavia andò a Madonna per la sua Masterpiece scritta per il film W.E. – Edward e Wallis.

The Help, la dieta ingrassante di Jessica Chastain

Per interpretare il personaggio di Celia Foote, Jessica Chastain dovette aumentare il proprio peso. L’attrice raccontò durante le interviste promozionali della pellicola che, essendo vegana, mangiò chili di gelato alla soia sciolto nel forno a microonde, riuscendo così nel suo intento. Soddisfatto non solo il regista ma anche il produttore Chris Columbus, già dietro la macchina da presa di Mamma, ho perso l’aereo e dei primi due capitoli di Harry Potter.

The Help, il libro originale e i 60 rifiuti

Il film di Tate Taylor si basa sul romanzo omonimo di Kathryn Stockett, edito in Italia da Mondadori. Come riporta Imdb, il romanzo ha avuto una genesi molto travagliata. La sua autrice fu infatti respinta ben 60 volte prima di ottenere il via libera da parte di una casa editrice per la pubblicazione.

The Help, gli incassi e le nomination agli Oscar

Realizzato con un budget di 25 milioni di dollari, The Help è stato un vero successo al box office. Il film con Emma Stone ha infatti totalizzato circa 210 milioni di dollari a livello internazionale, ottenendo recensioni positive anche dalla critica. A tal proposito spiccano le nomination come “Miglior Film” agli Oscar e le vittorie di Octavia Spencer come “Miglior attrice non protagonista” sia agli Oscar sia ai Golden Globe. L’Academy nominò fra le interpreti anche Viola Davis per il ruolo da protagonista e Jessica Chastain in quello di non protagonista.