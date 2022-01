The Hateful Eight, stasera su Rai Movie: 5 curiosità sul film di Quentin Tarantino in onda alle 21.10

Kurt Russell è uno dei protagonisti di The Hateful Eight, in onda stasera, lunedì 3 gennaio 2022, alle 21.10 su Rai Movie. Diretto da Quentin Tarantino e distribuito nelle sale nel 2015, si tratta del film più lungo del regista americano e del secondo con un ambientazione western dopo Django Unchained.

The Hateful Eight: le cose da sapere sul film in onda stasera su Rai Movie alle 21.10

The Hateful Eight: la trama

A distanza di qualche anno dalla fine della Guerra Civile, una diligenza è costretta a fermarsi nel cuore del Wyoming a causa di una tempesta di neve. Un intoppo che rallenta il viaggio del cacciatore di taglie John Ruth e della sua prigioniera, Daisy Domergue, attesi nella città di Red Rock. È proprio lì che Ruth, noto come ‘Il Boia’, consegnerà la donna alla giustizia, riscuotendo una taglia di 10mila dollari. Lungo la strada verso la meta, avranno modo di incrociare due uomini che si uniranno a loro: il Maggiore Marquis Warren, un veterano afroamericano dell’esercito dell’Unione e, come Ruth, cacciatore di taglie, e Chris Mannix, respinto dall’esercito confederato e futuro sceriffo di Red Rock. Il loro non sarà un percorso tranquillo: la nevicata, infatti, non accennerà a diminuire e si vedranno obbligati a cercare un rifugio presso l’emporio di Minnie, dove ad accoglierli troveranno altri quattro sconosciuti. Gli otto viaggiatori, bloccati da un tempo ben poco clemente, si renderanno presto conto che, tra loro, c’è qualcuno che non è esattamente chi dice di essere e realizzeranno quanto difficile potrebbe diventare arrivare a destinazione.

The Hateful Eight: il cast

Accanto a Kurt Russell nel ruolo di John Ruth, nel cast di The Hateful Eight troviamo anche Samuel L. Jackson (Maggiore Marquis Warren), Jennifer Jason Leigh (Daisy Domergue), Walton Goggis (Chris Mannix), Demián Bichir (Bob), Tim Roth (Ozzy Mobray), Michael Madsen (Joe Cage), Bruce Dern (il Generale Sanford Smithers), James Parks (O.B Jackson), Channing Tatum (Jody Domergue), Dana Gourrier (Minnie Mink), Zoë Bell (Judy ‘Sei Cavalli’), Lee Horsley (Ed), Gene Jones (Sweet Dave), Keith Jefferson (Charly), Craig Stark (Chester Smithers) e Belinda Owino (Gemma).

The Hateful Eight: cinque curiosità sulla pellicola

1) The Hateful Eight: alle origini dell’idea

The Hateful Eight vanta una genesi davvero fuori dal comune. Quasi due anni prima del debutto del film sul grande schermo, Quentin Tarantino aveva organizzato una serata di beneficenza all’Ace Hotel Theatre di Los Angeles, evento durante il quale il cast avrebbe letto la sceneggiatura in anteprima al pubblico, mescolando cinema e teatro in un esperimento decisamente sui generis. È stato dopo questo primo passo (e il positivo riscontro della sala) che è arrivata l’idea di girarlo in 70 mm, proprio come i western d’antan, per risaltare la desolazione del paesaggio e amplificare il senso di solitudine e rischio che pervade la trama.

2) The Hateful Eight: le due pellicole che il regista ha usato come modelli

In base a quanto dichiarato dal cineasta, i due film che lo hanno ispirato nella scrittura e durante le riprese di The Hateful Eight sono stati Le Iene, il suo esordio assoluto in un lungometraggio, e La Cosa di John Carpenter, uscito nel 1982.

3) The Hateful Eight: l’omaggio a Sergio Leone

L’amore di Tarantino per l’Italia è ormai noto e passa, nel caso di The Hateful Eight, attraverso due dettagli molto interessanti: la scelta di Ennio Morricone come firma della colonna sonora e l’omaggio a Sergio Leone. Durante una scena tra Kurt Russell e Jennifer Jason Leigh, infatti, avrebbe utilizzato la macchina da presa in posizione verticale, ricorrendo a un’inquadratura passata alla storia come ‘punto di vista di Sergio Leone’.

4) The Hateful Eight: il toto-nomi per il ruolo di Daisy Domergue

Il casting della protagonista femminile, Daisy Domergue, è stato particolarmente complicato. Diverse le attrici che sono state prese in considerazione: Michelle Williams, Robin Wright, Geena Davis, Evan Rachel Wood, Hilary Swank e Demi Moore. A spuntarla, però, è stata Jennifer Jason Leigh, scelta direttamente da Tarantino.

5) The Hateful Eight: un bagaglio di riconoscimenti

The Hateful Eight è stato candidato a 3 Golden Globes, quello per la migliore sceneggiatura (con una nomination a Quentin Tarantino), quello per la migliore colonna sonora originale (vinto da Ennio Morricone) e quello per migliore attrice non protagonista a Jennifer Jason Leigh. Ma non è tutto. La pellicola, infatti, ha ottenuto un importante feedback anche dall’Academy, che l’ha nominata a 3 Premi Oscar: Miglior attrice non protagonista, Migliore fotografia (a Robert Richardson) e Migliore soundtrack.