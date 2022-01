The Greatest Showman stasera su Rai 2: 5 curiosità sul film in onda alle 21.20

Hugh Jackman è il protagonista di The Greatest Showman, in onda stasera, giovedì 6 gennaio 2022, alle 21.20 su Rai 2. Diretto da Michael Gracey e uscito nelle sale nel 2017, il film ripercorre la straordinaria storia della nascita del circo Barnum and Bailey che, nel 1800, tra animali esotici, numeri musicali e audaci imprese, riesce a conquistare il mondo. Fino a diventare, a tutti gli effetti, ‘il più grande show sulla Terra’.

The Greatest Showman: le cose da sapere sul film in onda stasera su Rai 2 alle 21.20

The Greatest Showman: la trama

Al centro del biopic musicale la figura dell’astuto impresario circense P.T Barnum che, entrato in affari col giovane Philip, punta a un obiettivo rivoluzionario: mettere in piedi un enorme circo a 3 piste, con 4 palcoscenici e 20mila posti a sedere. Un progetto ambizioso che non sembra affatto spaventare i due soci che, sin da subito, si lanciano con entusiasmo nella realizzazione dell’imponente spettacolo, portando in scena acrobazie inedite e fenomeni da baraccone mai visti prima. A complicare le cose ci penserà l’amore: mentre il giovane Philip si infatuerà della trapezista Anne Wheeler, Barnum verrà conquistato dalla dolce voce dell’artista Jenny Lind, una timida soprano nota al pubblico come ‘usignolo svedese’.

The greatest showman: il cast

Accanto a Hugh Jackman nel ruolo di P.T Barnum, nel cast di The Greatest Showman troviamo anche Zac Efron (Philip), Michelle Williams (Charity Barnum), Rebecca Ferguson (Jenny Lind), Zendaya (Anne Wheeler), Keala Settle (Lettie Lutz), Yahya Abdul-Mateen II (W.D Wheeler), Cameron Seely (Helen Barnum), Austen Johnson (Caroline Barnum), Will Swenson (Philo Barnum), Sam Humphrey (Tom Thumb), Paul Sparks (James Gordon Bennett) e Gayle Rankin (Regina Vittoria).

The Greatest Showman: cinque curiosità sulla pellicola

1) The Greatest Showman: ispirato a una storia vera

Seppur rivista e ritoccata, quella raccontata da The Greatest Showman è una storia vera, fatta di vicende e personaggi realmente esistiti. Phineas Taylor Barnum, protagonista del musical, è stato il fondatore del Ringling Bros, del Barnum & Bailey Circus e dell’American Museum. Ma non finisce qui. Al contrario di quanto raccontato dal regista, fu anche giornalista, imprenditore nel business delle lotterie, scrittore, deputato e sindaco.

2) The Greatest Showman: il debutto di Michael Gracey

Per Michael Gracey, il film ha segnato il suo debutto alla regia, dopo una carriera ventennale come animatore, digital compositor e supervisore degli effetti speciali. A sceglierlo fu proprio Hugh Jackman, che ne riconobbe il talento durante le riprese di uno spot pubblicitario.

3) The Greatest Showman: le acrobazie di Zendaya

In linea col desiderio di Gracey di utilizzare il meno possibile gli stunt, Zendaya si è allenata duramente per poter eseguire i complicatissimi esercizi al trapezio che rappresentano il cavallo di battaglia della sua Anne.

4) The Greatest Showman: poker di musical per Zac Efron

The Greatest Showman è il quinto musical a cui Zac Efron ha partecipato. Nel suo curriculum, infatti, spiccano la trilogia di High School Musical e Hairspray: Grasso è bello.

5) The Greatest Showman: tutti i segreti della colonna sonora

Le undici canzoni originali della colonna sonora, scritte da Benj Pasek e Justin Paul, i parolieri a cui è andato l’Oscar per La La Land, sono state interpretate dagli attori. Jackman, Williams, Zendaya, Efron e il resto del cast hanno fatto sfoggio delle loro ugole, esibendosi senza ricorrere a doppiatori. Il risultato finale nasce da un mix di tecniche: in alcune parti, infatti, cantano dal vivo, altre, invece, sono state registrate in post-produzione.