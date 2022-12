The Greatest Showman stasera su Rai5: trama, cast e 5 curiosità

Hugh Jackman, Zac Efron e Zendaya sono protagonisti di The Greatest Showman, musical in onda stasera 20 dicembre alle 21.15 su Rai5. La trama, che si basa su una storia vera, racconta la creazione del grande circo Barnum & Bailey nell’Ottocento. Fra numeri musicali, spettacoli unici e interpreti dal grande coraggio, tutto è pronto per il più grande show della terra. Nel cast anche Michelle Williams e Rebecca Ferguson. Alla regia Michael Gracey, qui al suo esordio dietro la macchina da presa. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

The Greatest Showman, trama e cast del film stasera 20 dicembre 2022 su Rai5

La trama del film in onda stasera 20 dicembre ha come protagonista l’abile intrattenitore e showman Phineas Taylor Barnum (Hugh Jackman). Figlio di un sarto del Connecticut, lavora da bambino per la ricca famiglia Hallet, intrecciando un bel rapporto con la giovane Charity (Michelle Williams). Nonostante l’opposizione dei genitori per via delle due differenti condizioni economiche, i due restano in contatto a lungo. Una volta adulti, fuggono insieme a New York, dove si sposano e hanno due bambine. Pur vivendo una realtà tranquilla in un appartamento di Manhattan, sono felici ma Barnum sogna in grande. Spera di creare un circo senza precedenti, ma i primi show non sortiscono l’effetto sperato.

Mentre si muove per la Grande Mela alla ricerca di un modo per risollevare la sua attività, si imbatte nel drammaturgo Philip Carlyle (Zac Efron) e lo convince a entrare in affari. L’unione delle loro casse consente finalmente a Barnum di dare vita al suo visionario progetto circense. Quattro palcoscenici, tre piste e ben 20 mila posti a sedere per quello che si preannuncia come il più grande show della terra. Si uniscono poi anche la trapezista Anne Wheeler (Zendaya) e Jenny Lind (Rebecca Ferguson), soprannominata “l’usignolo svedese” per le grandi doti da soprano. Le due donne non solo conquistano il pubblico, ma anche i cuori dei due uomini che scommettono tutto pur di raggiungere il successo.

The Greatest Showman, 5 curiosità sul film con Hugh Jackman e Zendaya

The Greatest Showman, la storia vera che ha ispirato il film

Pur rimaneggiata da una forte licenza cinematografica, la trama di The Greatest Showman si basa su una storia vera. Il protagonista Phineas Taylor Barnum, con il volto di Hugh Jackman, fondò infatti il Ringling Bros, il Barnum & Bailey Circus e l’American Museum. A differenza del film, fu anche scrittore, giornalista, imprenditore nel business delle lotterie, deputato e persino sindaco. I personaggi di Carlyle e Weeler, rispettivamente interpretati da Zac Efron e Zendaya, sono invece frutto di fantasia.

The Greatest Showman, gli allenamenti di Zendaya senza controfigure

Volto della trapezista Anne Wheeler è Zendaya, attrice nota per le sue performance nella recente trilogia di Spiderman e nella serie HBO Euphoria. L’attrice ha lavorato duramente per allenarsi nei numeri circensi e i difficili esercizi sul trapezio, tanto da girare gran parte delle scene senza servirsi di una controfigura.

The Greatest Showman, la soundtrack dei parolieri di La La Land

Autori della colonna sonora del musical sono Benj Pasek e Justin Paul, già premio Oscar per le canzoni di La La Land. Come riporta Imdb, i due già in fase di pre-produzione decisero di non presentare un album con brani ottocenteschi, ma di dare un’impronta moderna. Nacquero così 11 tracce che uniscono diversi generi contemporanei come hip hop e pop, simbolo di quanto Barnum fosse in anticipo sui tempi.

The Greatest Showman, nomination agli Oscar e incassi al botteghino

Realizzato con un budget di 84 milioni di dollari, il musical di Gracey ne ha incassati 434 in tutto il mondo. L’enorme successo al botteghino fa da contraltare a una critica divisa, con recensioni altalenanti. Sebbene le performance degli attori abbiano ottenuto il plauso generale, non può dirsi lo stesso della narrazione che in tanti hanno giudicato superficiale. Il film ha però ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il Golden Globe e la nomination agli Oscar per la canzone This is Me.

The Greatest Showman, Jackman tornerà come Wolverine nel 2024

Hugh Jackman dichiarò durante le interviste che la preparazione per il musical è stata persino superiore a quella per Logan – The Wolverine. L’attore australiano tornerà a vestire i panni del mutante della Marvel nel 2024 in Deadpool 3 al fianco di Ryan Reynolds. L’annuncio ha sorpreso i fan, dato che nel 2017 la star aveva detto addio al personaggio dopo 20 anni di carriera.