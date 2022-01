The Good Doctor, stagione 4: trama e cast

È arrivata la stagione 4 di The Good Doctor su Netflix. Dopo tanta attesa, i fan possono guardare i nuovi episodi dell’acclamata serie. Ecco la trama e il cast delle puntate del quarto capitolo della fiction.

The Good Doctor stagione 4: la trama

Trona Shaun Murphy, il medico affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sintrome del savant. Protagonista anche della quarta stagione, il dottore del San Jose St. Bonaventure Hospital riprenderà a occuparsi di nuovi casi avvincenti.

La terza stagione si è conclusa con un intenso finale in due parti, con un’inaspettata morte. Il Dr. Alex Park ha espresso la volontà di trasferirsi in Arizona per stare più vicino alla sua famiglia, mentre alla dottoressa Morgan Reznick è stata detto che la sua carriera era finita mentre cercava di salvare la vita di un paziente.

I nuovi episodi invece si aprono con uno speciale in due parti. Shaun e i suoi colleghi cercano di affrontare la pandemia da Covid-19 all’interno dell’ospedale, dove si sta velocemente diffondendo. Al principio non sanno come arginarla, credendo sia una normale influenza, ma stavolta Shaun ha più responsabilità in reparto, poiché è il quarto anno da specializzando. Proprio la pandemia mette in difficoltà anche la relazione con Lea, dalla quale il dottor Murphy decide di separarsi momentaneamente.

Il cast della stagione 4

Insieme a Highmore, torneranno molti altri volti famigliari tra cui, Richard Schiff che interpreta il dottor Aaron Glassman, Will Yun Lee nei panni del dottor Alex Park, Christina Chang che presta il volto alla dottoressa Audrey Lim. Ma anche Hill Harper nel ruolo del dottor Marcus Andrews e Fiona Gubelmann nel ruolo della dottoressa Morgan Reznick.

Nel frattempo i nuovi tirocinanti saranno Bria Samoné Henderson nel ruolo della dottoressa Jordan Allen, Noah Galvin come dottor Asher Wolke, Brian Marc come dottor Enrique Guerin e la nuova arrivata Summer Brown come dottoressa Olivia Jackson.

Anche se nell’ultima stagione Nicholas Gonzalez ha lasciato il suo personaggio, il dottor Neil Melendez, morto in seguito ad un terremoto, tornerà brevemente nei nuovi episodi. Non ci saranno nel cast anche Jasika Nicole, che interpretava Carly Lever e Antonia Thomas nei panni della dottoressa Claire Browne.