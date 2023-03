The Gentlemen stasera su Rai2: trama, cast e 5 curiosità sul film

Matthew McConaughey e Colin Farrell sono protagonisti di The Gentlemen, stasera 16 marzo alle 21.20 in prima visione su Rai2. Alla regia c’è Guy Ritchie, già dietro la macchina da presa di Sherlock Holmes e King Arthur. La trama si concentra su un uomo d’affari americano che ha creato un impero a Londra grazie alla marijuana. Stanco della vita criminale, decide di ritirarsi e vendere l’attività ma una lunga serie di ricatti lo costringeranno a tornare in prima linea. Nel cast anche Charlie Hunnam, Hugh Grant e Michelle Dockery. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

The Gentlemen, trama e cast del film stasera 16 marzo 2023 su Rai2

La trama del film di Guy Ritchie racconta la storia di Michael Pearson (Matthew McConaughey), un uomo d’affari americano che ha fatto fortuna a Londra. Nella capitale britannica ha infatti creato il suo personale impero criminale, basato su coltivazione e commercio della marijuana. Fondamentale per le sue attività è il consenso nell’aristocrazia locale che, in cambio di una fetta dei guadagni, gli offre protezione e ogni sovvenzione necessaria. Le piantagioni di Mickey, come lo amano chiamare i suoi soci, si trovano infatti all’interno delle proprietà dei più ricchi di Londra, fra i pochi luoghi della città inglese ancora lontani dallo sguardo della gente. Grazie alla sua attività, ma soprattutto al suo denaro, ha conosciuto Rosalind (Michelle Dockery), che dopo poco tempo ha accettato di divenire sua moglie, e Raymond Smith (Charlie Hunnam), suo fidato braccio destro.

All’inizio di The Gentlemen, Mickey è ormai stanco della vita criminale e ha deciso di vendere la sua società a un gruppo di miliardari dell’Oklahoma sotto la guida di Matthew Berger (Jeremy Strong) per 400 milioni di dollari. L’affare però attira anche altri compratori da tutto il mondo, tra cui il gangster cinese Lord George, che manda in Inghilterra il suo vice dal nome in codice Occhio Asciutto (Henry Golding). Durante una festa, Pearson snobba però Big Dave (Eddie Marsan), direttore del tabloid Daily Print, che per ripicca decide di assumere l’investigatore privato Fletcher (Hugh Grant) con l’obiettivo di indagare sul ricco criminale. Dopo poco tempo scoprono infatti un oscuro legame fra lo stesso Pearson e Lord Pressfield (Samuel West), un duca reale la cui figlia Laura (Eliot Sumner) è dipendente dall’eroina. Scoperchieranno un sistema di affari loschi e corruzione che coinvolgono l’intero Regno Unito.

The Gentlemen, 5 curiosità sul film stasera 16 marzo 2023 su Rai2

The Gentlemen, in arrivo una serie tv Netflix

Dopo il successo del film, Netflix ha deciso di ingaggiare Guy Ritchie per realizzare una serie e ampliare così la narrazione. La storia si svolgerà, come per il film al cinema, nella città di Londra ma avrà protagonisti del tutto inediti. Personaggio principale sarà Eddie Halstead che, dopo aver ereditato il patrimonio del defunto padre, si renderà conto di avere fra le mani il grande impero di Pearson (McConaughey). Nel cast Theo James (The White Lotus) e Kaya Scodelario (Skins). L’uscita è prevista per inizio 2024.

The Gentlemen, Hugh Grant derubato di tutti i suoi appunti

Nel corso della narrazione, il personaggio di Hugh Grant pronuncia alcuni lunghi monologhi in cui attira l’attenzione del pubblico per diversi secondi. Per aiutarsi, durante la preparazione della parte aveva scritto vari appunti che custodiva gelosamente nel suo camerino. Una notte però un ladro si intrufolò nelle sue stanze e li rubò tutti, costringendolo a fare affidamento solo sulla sua memoria.

The Gentlemen, nel cast anche la figlia di Sting

Volto di Laura Pressfield, figlia di un importante duca britannico, è Eliot Sumner. Giovane cantautrice inglese, è figlia della star ed ex frontman dei Police Sting e dell’attrice Trudie Styler. Nata in Italia, a Pisa, è però cresciuta nel Regno Unito dove ha iniziato la carriera da musicista e attrice. Ha pubblicato finora tre album in studio, l’ultimo dei quali nel 2019.

The Gentlemen, l’addio di Kate Beckinsale

Per il ruolo di Rosalind, moglie del protagonista Pearson, era stata inizialmente scelta Kate Beckinsale. L’attrice, celebre al grande pubblico per la sua interpretazione in Underworld, ha però abbandonato il progetto dopo due settimane di riprese per motivi familiari. Guy Ritchie ha perciò deciso di ripiegare su Michelle Dockery, la celebre Lady Mary Crawley di Downton Abbey.

The Gentlemen, critica e incassi al botteghino

Apprezzato dalla critica, il film di Guy Ritchie vanta il 75 per cento di recensioni positive sull’aggregatore Rotten Tomatoes. Ottimo anche il risultato al botteghino internazionale, dove ha incassato 115 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 22 milioni. In Italia il film non è mai arrivato in sala, sbarcando invece direttamente in streaming sulla piattaforma Amazon Prime Video.