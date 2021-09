The Ferragnez: arriva la serie tv sulla vita di Chiara e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez saranno i protagonisti (anche) di una serie tv. Amazon Prime Video ha annunciato il nuovo show non-fiction italiano Amazon Original The Ferragnez – La serie, che ha per protagonista la coppia più celebre del momento.

Chiara Ferragni e Fedez: una coppia “d’oro”

Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e icona della moda con oltre 24 milioni di follower su Instagram, è stata incoronata da Forbes «Most Powerful Fashion Influencer» a livello globale. Federico Sofia – in arte Fedez – è un artista poliedrico con all’attivo oltre 60 dischi di platino e 12 milioni di follower su Instagram. Fedez, oltre a essere stato a lungo tra i giudici di X Factor è stato già protagonista di Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo S1 e host del grande successo LOL – Chi ride è fuori.

The Ferragnez – La serie tv

La serie in 8 episodi prodotta da Banijay Italia per Amazon Studios, debutterà in esclusiva su Prime Video in 240 Paesi e territori nel mondo a dicembre 2021.

La coppia, ribattezzata i Ferragnez, è seguita da milioni di follower su Instagram. Con i fan Chiara e Federico condividono ogni giorno i momenti più importanti della loro storia. Dal fidanzamento al matrimonio per arrivare alle due gravidanze e alla nascita di Leone e Vittoria marito e moglie non perdono occasione per narrare via social la loro quotidianità tanto normale quanto straordinaria.

Ora, grazie al docu-reality Amazon Original The Ferragnez – La serie, il pubblico e i fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della vita di Chiara e Fedez.

I follower potranno scoprire anche sul piccolo schermo come vive la coppia d’oro dello showbiz nostrano tra serate sul divano, pannolini da cambiare, costumi di Ironman, vacanze di lusso, armadi da sogno ma anche tante risate e spontaneità.

I protagonisti della serie

Grazie a uno sguardo inedito e intimo, la serie racconterà con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni di una giovane coppia normale e straordinaria.

Le porte di casa Ferragni-Lucia si apriranno, quindi, per svelare quel che si cela all’interno. Chiara e Federico si metteranno, pertanto, a nudo raccontandosi e raccontando tutto quel che c’è da sapere su di loro.

Oltra ai due sposi e ai figli Vittoria e Leone si conosceranno anche i genitori di entrambi. Immancabili le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana, le tate e gli amici della famiglia.