The Ferragnez: ecco il trailer della serie tv Amazon Prime

Due mondi diversi, due famiglie opposte, una carriera di successo successo e l’amore nato per gioco. Sono questi gli ingredienti che hanno dato origine alla ricetta della storia d’amore perfetta tra Chiara Ferragni e Fedez. Due giovani di successo, brillanti e simpatici, un sacco di soldi, una casa da sogno, un cane e due bambini biondi e con gli occhi azzurri. Sembra la trama di un film dal finale scontato e invece Chiara e Federico non lo sono mai e a svelare l’alchimia del loro rapporto ci pensa la docu serie The Ferragnez, pronta a debuttare su Amazon Prime il prossimo dicembre.

Oggi la piattaforma ha distribuito il trailer che è tutto un programma

«Siamo due onde energetiche opposte in tutto» racconta Fedez «ma uniti come nessuno mai».

The Ferragnez, la serie: a dicembre su Amazon Prime Video

The Ferragnez la serie, andrà in onda in 8 episodi su Amazon Prime Video a partire dal 9 dicembre. L’inedito prodotto seriale con protagonisti Chiara Ferragni e Fedez sarà trasmesso dalla piattaforma di streaming e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.

Che si tratti una serie divertente ed esplosiva lo si era già capito guardando le storie social della famiglia Ferragnez sui social network dove si alternano momenti di lavoro a vita famigliare e dove la coppia icona di successo, impegno e contemporaneità dimostra di aver trovato al momento l’alchimia tra vita amorosa, lavoro e gioco e svago con i bambini Leone e Vittoria di 3 anni e meno di uno.

Da quanto si legge sul comunicato diffuso da Amazon Prime nel docu-reality Amazon Original The Ferragnez – La serie, «il pubblico e i fan avranno accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Fedez e Chiara, scoprendo la loro famiglia come non l’hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo speciale e straordinario della loro vita insieme – fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 – con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro.

The Ferragnez, una serie tutta da scoprire

Grazie a uno sguardo inedito e intimo, la serie racconterà con delicatezza e ironia passioni, gioie, lacrime e ambizioni di una giovane coppia normale e straordinaria che si aprirà per svelarsi e per scoprire aspetti intimi e mai visti prima di sé e del proprio rapporto, accettando con coraggio di mettersi a nudo, di scavare a fondo e di aprire agli spettatori le porte della loro casa. Accanto a loro, oltre al piccolo Leone, primogenito della coppia, anche i genitori di entrambi, le sorelle di Chiara, Valentina e Francesca con i loro compagni, nonna Luciana e tante altre persone vicine, per tracciare un grande ritratto di famiglia.