The Ferragnez 2 su Prime Video: data di uscita, trailer e anticipazioni sulla serie

Chiara Ferragni e Fedez stanno per tornare. Giovedì 18 maggio su Prime Video sbarca The Ferragnez 2, la seconda stagione della serie che porta i fan dentro la casa dei due divi italiani. In prima battuta saranno disponibili quattro episodi, mentre i successivi tre approderanno in streaming dopo una settimana, il 25 maggio. Fra vita privata e carriera professionale, la coppia racconterà la tanto chiacchierata crisi matrimoniale degli scorsi mesi, ma anche la malattia di Fedez. Senza dimenticare la crescita di Leone e della piccola Vittoria. Non finisce però qui, perché Prime ha ufficializzato uno speciale su Sanremo in arrivo dopo l’estate, in cui Chiara Ferragni racconterà la sua esperienza come co-conduttrice al Festival fra paure e grandi emozioni.

The Ferragnez 2, le anticipazioni sulla serie dal 18 maggio 2023 su Prime Video

La seconda stagione della serie Prime Video si propone di raccontare il 2022, l’anno finora più difficile di Chiara Ferragni e Fedez. Come si intuisce dal trailer ufficiale, disponibile sul canale Youtube di Amazon e sui principali account social della piattaforma, ci sarà modo per tornare sul momento in cui il rapper ha scoperto di avere un tumore al pancreas. Le immagini in ospedale e i toccanti momenti fra i due saranno occasione per ricordare la forza necessaria nei momenti più delicati. «Abbiamo cercato di normalizzare temi come la psicanalisi e la terapia», ha anticipato Fedez nel comunicato ufficiale della serie. «Spero di far sentire meno sole le persone che hanno vissuto le mie stesse esperienze». The Ferragnez 2 sarà, come ha confermato anche Chiara Ferragni, più intima della prima, in cui emergerà «il lato più umano e più privato della coppia».

Oltre alla malattia, ci sarà modo per tornare anche sui recenti rumor di una crisi di coppia, prontamente smentita. «Non siamo mai stati più uniti di così», si sente dire a Fedez nel trailer ufficiale di The Ferragnez 2. Spazio tuttavia anche per i momenti felici, che metteranno al centro i figli Leone e Vittoria. Dalle giornate in famiglia ai giochi nel salotto di casa, sarà possibile seguire infatti la continua crescita dei due bambini. Senza dimenticare il lato professionale della coppia fra moda, eventi glamour e musica. «Siamo orgogliosi di poter lavorare con Chiara e Federico», ha sottolineato Fabrizio Ievolella, Ceo di Banjay Italia che ha co-prodotto la serie. «La forza risiede in autenticità e trasparenza per dare vita a un racconto toccante e intimo, del tutto privo di filtri».

Dopo l’estate arriverà uno speciale dedicato al Festival di Sanremo

I fan della serie possono festeggiare due volte, perché la serie The Ferragnez tornerà anche dopo l’estate con un atteso speciale. Amazon Prime Video ha annunciato, pur non confermandone la data di uscita ufficiale, una puntata interamente dedicata la Festival di Sanremo. Vera protagonista dell’episodio sarà Chiara Ferragni, che ha debuttato come co-conduttrice sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus. Paure e ansie da prestazione, ma anche emozioni positive scandiranno la sua preparazione e gli istanti prima e dopo la diretta delle due puntate. La diva della moda infatti fu protagonista sia all’esordio sia durante la finale della rassegna canora. Probabile trovino spazio anche le polemiche sulla presenza di Fedez in platea, soprattutto sull’episodio del bacio durante l’esibizione di Rosa Chemical. Un momento che lasciò di stucco la stessa Ferragni, tanto che da lì si iniziò a parlare di rapporto fortemente incrinato.