The Ferragnez torna il 18 maggio: attesa per i dettagli sul post Sanremo

Annunciata per il prossimo 18 maggio su Amazon Prime Video la seconda stagione di The Ferragnez – La Serie. Nelle prime foto del promo pubblicata da Chiara Ferragni e Fedez hanno posato con completi coordinati, apparendo più glamour e innamorati e scacciando in parte le voci che parlavano di una possibile rottura tra i due.

Le nuove puntate di The Ferragnez: ecco di cosa parleranno

Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato che sono pronti per tornare in tv. Il prossimo 18 maggio saranno protagonisti su Amazon Prime Video con la seconda e attesissima stagione di The Ferragnez – La Serie. Nelle nuove puntate la famiglia social più famosa d’Italia racconterà la sua «normale» quotidianità, dalle dolci serate con Leone e Vittoria agli impegni professionali e lavorativi, fino ad arrivare a un esclusivo speciale sul Festival di Sanremo che verrà rilasciato dopo l’estate. L’imprenditrice ha condiviso i primi scatti della promo della serie e per l’occasione ha sfoggiato lo stile glamour che da sempre la contraddistingue.

L’annuncio sui social della coppia

«È arrivato il momento che aspettavamo da tantissimo. Il 18 maggio esce la seconda stagione di #TheFerragnezLaSerie e dopo l’estate ci sarà un episodio speciale dedicato al Festival di Sanremo, tutto su Prime Video. Sarà un rollercoaster di emozioni», queste sono state le parole con cui Chiara Ferragni ha annunciato il ritorno della serie incentrata sulla sua famiglia. L’annuncio è stato fatto sul profilo Instagram personale della nota influencer. Inoltre, il post non ritrae scatti di famiglia, la Ferragni ha preferito posare con il marito Fedez sullo sfondo con l’iconica scritta fucsia fluo a effetto neon che riproduce il titolo dello show. Nella foto Fedez ha indossato un completo classico con giacca e pantaloni ma ha lasciato sia il petto che i piedi nudi, invece lei ha preferito seguire il trend delle catsuit: ha indossato una tutina seconda pelle in lycra, un modello con i pantaloni aderenti e la scollatura all’americana decorata con un dettaglio gioiello sul décolleté con tanto di tacchi a spillo.