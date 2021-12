The Family Man, stasera su Rete 4: trama, cast e curiosità del film con Nicholas Cage

Nicholas Cage e Téa Leoni sono i protagonisti di The Family Man, in onda stasera, giovedì 23 dicembre 2021, alle 21.25 su Rete 4. Diretto da Brett Ratner e uscito nelle sale cinematografiche nel 2000, la commedia racconta la storia di un uomo a cui viene data la possibilità di vivere, solo per poco tempo, la vita che avrebbe potuto avere se avesse preso una decisione diversa 13 anni prima.

The Family Man: le cose da sapere sul film in onda stasera su Rete 4 alle 21.25

The Family Man: la trama

Quando, tredici anni prima, Jack Campbell aveva lasciato Londra per un praticantato in una prestigiosa società americana, aveva giurato alla fidanzata del liceo, Kate, che sarebbero rimasti lontani soltanto per un anno. Non si era trattato d’altro che di una bugia. A distanza di tempo, Jack si ritrova a essere un frenetico single di Wall Street, super pagato e con una vita lussuosa, mentre la ragazza è rimasta soltanto un ricordo lontano. Mentre rientra a casa dal lavoro, il businessman si ferma a fare la spesa e si trova coinvolto in una lite tra il proprietario del negozio e un violento punk. Quella rissa e le parole che scambierà con il ragazzo metteranno in discussione i valori in cui ha sempre creduto. E, addormentatosi tra le mura del suo ricco attico, il giorno dopo, all’improvviso, si ritroverà in una disordinata camera da letto del New Jersey, proprio accanto a Kate, più vecchia di 13 anni ma uguale a come la ricordava, un neonato che piange nella stanza accanto e una bambina di sei anni che lo chiama papà. Sarà solo la prima di una lunga serie di sorprese che gli cambieranno la vita.

The Family Man: il cast

Oltre a Nicholas Cage e Téa Leoni, rispettivamente Jack Campbell e Kate Reynolds, nel cast troviamo anche Don Cheadle (Cash), Jeremy Piven (Arnie), Saul Rubinek (Alan Mintz), Josef Sommer (Peter Lassiter), Mackenzie Vega (Annie Campbell), Jake Milkovich (Josh Campbell), Ryan Milkovich (Josh Campbell), Amber Valletta (Paula), Harve Presnell (Ed Reynolds), Mary Beth Hurt (Adelle), Francine York (Lorraine Reynolds), Ken Leung (Sam Wong) e Kate Walsh (Jeannie).

The Family Man: cinque curiosità sulla pellicola

1) The Family Man: le somiglianze con altri film

La storyline di The Family Man presenta diverse analogie con quella de La vita è meravigliosa di Frank Capra. Entrambe le pellicole, infatti, iniziano alla vigilia di Natale con una situazione di vita o di morte, coinvolgendo una creatura soprannaturale che tenta di convincere il personaggio principale ad apprezzare il vero senso della vita, dando il giusto peso al lavoro e al denaro senza trascurare il valore della famiglia. Ma non finisce qui. Il film, infatti, è stato paragonato anche al racconto e al rifacimento cinematografico di A Christmas Carol, nel quale il protagonista delineato da Charles Dickens, un uomo avido che si preoccupa solo di se stesso, è costretto a rivedere le proprie priorità dopo una serie di esperienze legate a una domanda: ‘Cosa sarebbe accaduto se…?’.

2) The Family Man: una scena irripetibile

La scena in cui Jack corre attraverso l’aeroporto per raggiungere Kate prima che si imbarchi sull’aereo, oggi, sarebbe impossibile da girare in America. Dopo l’attentato dell’11 settembre 2001, infatti, non è consentito raggiungere il gate senza passare i controlli di sicurezza ed esibire il biglietto.

3) The Family Man: La donna è mobile, un must dei film con Nicholas Cage

Il brano lirico La donna è mobile è diventato una sorta di presenza fissa in buona parte dei progetti cinematografici di Nicholas Cage. Oltre che in The Family Man, è possibile ritrovarla anche ne Il mandolino del Capitano Corelli, in Mi gioco la moglie…a Las Vegas e in Cara, insopportabile Tess.

4) The Family Man: una canzone davvero dispendiosa

Nella scena in cui Jack fruga nello scatolone che Kate gli ha restituito dopo anni parte la colonna sonora del film. In realtà, il regista avrebbe voluto far suonare All my love dei Led Zeppelin, ma acquistarne i diritti costava troppo.

5) The Family Man: ottimi incassi ai botteghini

The Family Man ha debuttato al terzo posto al box office nordamericano con 15.1 milioni di dollari, nel primo weekend di programmazione, dietro a What Women Want con Mel Gibson e Cast Away con Tom Hanks. Ottimo risultato visti i competitor. In totale, invece, gli incassi si aggirano attorno ai 124.745.083 milioni di dollari.