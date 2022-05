The Equalizer 2 stasera su Rai2: trama, cast e 5 curiosità sul film

Stasera 17 maggio, alle 21,20 su Rai2, arriva The Equalizer 2 – Senza perdono, film del 2018 con Denzel Washington. La trama segue ancora una volta le vicende di Robert McCall, ex agente segreto della CIA che si guadagna da vivere come autista. Alla regia torna Antoine Fuqua, già dietro la macchina da presa nel primo capitolo, mentre nel cast c’è anche Pedro Pascal (Oberyn Martell ne Il Trono di Spade). La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

The Equalizer 2 – Senza perdono, trama e cast del film stasera 17 maggio 2022 su Rai2

Denzel Washington è ancora una volta Robert McCall, ex agente della CIA ora in pensione che vive in un tranquillo quartiere di Boston. Ufficialmente si guadagna da vivere come autista per un servizio di trasporti, ma molto spesso è protagonista di missioni sotto copertura e di notevole difficoltà. A guidarlo nelle imprese è Susan Plummer (Melissa Leo), sua ex collega nonché carissima amica. Un giorno, quest’ultima riceve l’incarico di indagare su un omicidio-suicidio a Bruxelles, dove un agente dei servizi segreti americani ha apparentemente ucciso la moglie prima di togliersi la vita.

Susan si reca sul posto con Dave York (Pedro Pascal), un tempo collega di McCall. Dopo il sopralluogo sulla scena del crimine, un ignoto individuo aggredisce e uccide Susan nella sua camera d’albergo in quella che sembra una rapina. Il marito della donna, Brian (Bill Pullman), informa subito McCall dell’accaduto, il quale si mette subito alla ricerca dell’assassino. Le circostanze della morte e le azioni dell’omicida non convincono l’ex agente della CIA che, sperando di trovare risposte migliori, contatta York per informarlo sulle scoperte. Non sa però che il suo ex collega è una persona molto diversa da quello che ricordava.

The Equalizer 2, curiosità sul film stasera 17 maggio 2022 su Rai2

The Equalizer 2, il primo sequel in carriera per Washington

Nonostante una pluridecennale carriera, The Equalizer 2 rappresenta il primo sequel per Denzel Washington che non aveva mai interpretato lo stesso personaggio più di una volta. Curiosamente, anche per il regista Fuqua si tratta del primo sequel. I due hanno lavorato insieme, oltre che nel primo capitolo, anche sui set de I magnifici 7 e Training Day.

The Equalizer 2, la reale sparatoria sul set del film

Durante le riprese del film, il 6 ottobre 2017, si verificò una sparatoria sul set a Boston. Ad agire furono due 18enni, ma il movente non fu mai riconosciuto. A farne le spese, probabilmente per colpi non destinati a loro, due guardie della sicurezza della troupe che hanno riportato gravi ferite ma sono sopravvissuti.

The Equalizer 2, l’allenamento del protagonista con un atleta di Mma

Denzel Washington ha voluto grande realismo per le scene di azione che lo vedono protagonista. Al fine di migliorare le sue tecniche di combattimento e la sua forma fisica, ha chiamato l’atleta di Mma Tyron Woodley, campione dei pesi welter per UFC dal 2016 al 2019. Oltre che sul ring è possibile vederlo nel film Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno con Sylvester Stallone e Dave Bautista.

The Equalizer 2, il riferimento all’omicidio di Yummy Sandifer del 1994

Durante una scena del film, il protagonista chiama un personaggio con il nome Yummy. Si tratta di un riferimento a Robert “Yummy” Sandifer, un ragazzo di Chicago ucciso a soli 11 anni da alcuni membri di una gang l’1 settembre 1994. La sua morte attirò l’attenzione nazionale tanto che il suo volto è comparso sulla copertina di Time dello stesso mese.

The Equalizer 2, in arrivo il terzo capitolo della serie

Visto il successo dei primi due capitoli, la serie The Equalizer avrà molto presto un terzo capitolo. A confermarlo è stato lo stesso attore protagonista, che riprenderà un’altra volta i panni di McCall. Il film dovrebbe uscire in sala l’1 settembre 2023, dato che le riprese sono previste entro la fine dell’anno. Alla regia ci sarà ancora una volta Fuqua, già dietro la macchina da presa per i primi due film.