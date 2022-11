The Crown, il cast: «Non rispettiamo un lutto? Morto un sovrano se ne fa un altro»

The Crown, la serie Tv sulla Famiglia Reale inglese, torna a scatenare le polemiche. Questa volta, il cast risponde alle accuse di non rispettare il lutto per la morte della Regina, la quale sarà interpretata come sempre. Infatti, la serie è molto indietro rispetto alla vita reale, anche se è arrivata con grande successo alla quinta stagione. La serie è arrivata nel momento in cui Diana concede quell’intervista sulla Famiglia Reale prima dell’incidente che porterà alla sua morte.

The Crown, il cast risponde sul ruolo della Regina e sul lutto

Nella serie c’è ovviamente anche il ruolo della Regina. In tanti, quindi, si sono chiesti se fosse il caso. «Non mi sono mai chiesta se lei o il resto della famiglia abbiano guardato lo sceneggiato» ha spiegato una componente del cast, Imelda Staunton, che ha proprio il ruolo di Elisabetta II. «Certo, mi dispiace che sia morta, ma sono contenta che abbia vissuto una vita lunga e piena di soddisfazioni. Non credo che fosse interessata all’idea di guardare una versione romanzata della sua vita. Aveva i suoi cavalli, i cani da portare a spasso…».

Quello che ha colpito più l’attrice sulla Regina è «La sua fede. Mi ha aiutato a catturare tra la tranquillità, la sua capacità di rimanere immobile. Per il resto sono contenta di aver avuto tempo a disposizione per studiare il ruolo e per permettere che mi entrasse nel corpo». «La famiglia reale ci ha insegnato che appena muore un sovrano se ne fa un altro, si va avanti» ha detto, invece, Olivia Williams, che ha il ruolo di Camilla.

Per il cast non c’è problema sul lutto

Per il cast, quindi, non c’è un gran problema, anche perché si tratta di una serie Tv e non di un documentario sui reali avvenimenti della Famiglia Reale.

Il parere del cast è unanime, quindi The Crown continuerà come sempre, con buona pace della Corona.