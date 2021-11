The Crown 5: il principe William sarà interpretato dal figlio di Dominic West

Il principe William nella quinta stagione di The Crown sarà Senan West, il figlio di Dominic West, attore che interpreta il principe Carlo nel nuovo capitolo dello show Netflix. Lo ha rivelato Variety. Senan comparirà negli ultimi episodi della stagione nei panni di un adolescente William. Il principe aveva appena compiuto 15 anni quando il 31 agosto 1997 la principessa Diana, interpretata da Elizabeth Debicki, morì in un incidente d’auto nel Tunnel dell’Alma a Parigi insieme al suo fidanzato di allora, Dodi Al Fayed interpretato da Khalid Abdalla.

The Crown quinta stagione: il nuovo cast

La serie uscirà nel novembre 2022 con un cast rinnovato rispetto alle precedenti stagioni: Imelda Staunton sarà la regina Elisabetta, Jonathan Pryce il principe Filippo, Lesley Manville la principessa Margaret, e Jonny Lee Miller il Primo ministro John Major. La quinta stagione di The Crown seguirà la famiglia reale negli Anni 90, concentrandosi sul cosiddetto «annus horribilis» della regina, ossia il 1992, durante il quale tre dei suoi figli si separarono dai rispettivi partner e il castello di Windsor andò a fuoco. Nel 1995 Diana, inoltre, rilasciò una controversa intervista a Martin Bashir della Bbc sulla sua relazione con Carlo in cui dichiarò che nel suo matrimonio che c’erano tre persone, riferendosi all’amante di Charles (e ora sua moglie) Camilla Parker-Bowles, ammise i tradimenti con il capitano dell’esercito James Hewitt, e poi la bulimia e la depressione post-parto.

L’intervista estorta dalla Bbc a Lady D sarà al centro di un episodio

Il principe William aveva chiesto che la «famigerata» intervista estorta – come ha ammesso recentemente la stessa Bbc – a Lady D non fosse mai più trasmessa. Ma Netflix ha deciso di inserire quel momento in un episodio. «I creatori di The Crown», ha spiegato una fonte al Daily Mail, «vedono l’intervista come il momento chiave della quinta serie. Perché proprio quello sfogo pubblico, scaturito dalla rabbia per il burrascoso matrimonio con Carlo, ha indirizzato il corso degli ultimi mesi di vita della principessa». Dal canto suo la Bbc, sempre secondo quanto rivelato dal Daily Mail, avrebbe deciso di “chiedere scusa” con una donazione di 1,75 milioni di euro a un ente benefico. La somma che l’emittente avrebbe incassato vendendo i diritti dell’intervista a Lady D.