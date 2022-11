The Crown 5 arriva su Netflix: trama, cast e polemiche sulla serie

Tutto pronto per tornare nel mondo della corona inglese. Oggi 9 novembre arriva su Netflix The Crown 5, penultima stagione della serie che racconta la famiglia reale britannica. Al centro delle 10 nuove puntate ci saranno gli Anni 90, ma l’attesa del pubblico si concentra soprattutto su due eventi. La narrazione infatti ricorderà il divorzio fra l’allora principe Carlo – attualmente sul trono dopo la morte della regina Elisabetta II – e Lady Diana e il decesso di quest’ultima. Completamente nuovo il cast con Imelda Staunton nei panni della sovrana e Jonathan Price in quelli del principe Filippo. Le puntate saranno disponibili online dalle ore 9 di domani mattina per tutti gli abbonati. Ecco una guida con tutto quello che bisogna sapere e le recensioni sulla quinta stagione, decisamente meno positive rispetto al passato.

The Crown 5, trama e cast della serie Netflix

La trama di The Crown 5 avrà inizio con il 40esimo anno di regno di Elisabetta II (Imelda Staunton). La monarca britannica si trova così a riflettere sul suo già lungo regno, che ha visto avvicendarsi nove primi ministri e sorgere la televisione come mezzo di comunicazione di massa. Tuttavia, nuove sfide si apprestano a sconvolgere la corona britannica. L’Unione Sovietica è ormai prossima a cadere e gli equilibri politici di Hong Kong stanno mutando. Gravi ombre si levano però non solo dall’esterno, ma soprattutto da dentro la stessa corona. Il rampollo reale Carlo (Dominic West) preme per il divorzio dalla moglie Diana Spencer (Elizabeth Debicki), gettando così le basi per una crisi inedita della Monarchia.

La vita sempre più separata fra i due coniugi reali occupa le prime pagine dei giornali, tanto da spingere la stessa Lady D a rilasciare alla Bbc un’intervista destinata a fare scalpore. Le tensioni aumentano a dismisura con l’ingresso in scena di Mohamed Al-Fayed (Salim Daw), imprenditore e padre di Dodi (Khalia Abdalla) con cui Diana trascorse l’ultima estate della sua vita fra Costa Azzurra, Sardegna e Parigi. Proprio la capitale francese sarà teatro, nell’agosto 1997, dell’incidente stradale in cui Diana, Dodi e il loro autista persero la vita. The Crown 5 dedicherà anche ampio spazio a Camilla Parker Bowes (Olivia Williams), futura duchessa di Cornovaglia e oggi regina consorte. Senza dimenticare l’incendio del Castello di Windsor del 1992 e i vari primi ministri al governo, tra cui John Major (Johnny Lee Miller), successore di Margaret Thatcher e a Downey Street prima di Tony Blair.

Nel cast Lesley Manville che eredita da Helena Bonham Carter il ruolo della principessa Margaret, sorella della regina Elisabetta II. Volto del principe William è quello di Senan West, curiosamente figlio di Dominic che veste i panni del principe Carlo.

The Crown 5, la quinta stagione si distacca dagli eventi realmente accaduti

Già in programma la produzione della sesta e ultima stagione della serie, che porterà la narrazione fino ai giorni nostri e, verosimilmente, alla morte della regina Elisabetta II. Proprio l’improvvisa dipartita della sovrana ha rallentato le riprese, costringendo la troupe a uno stop sul set in rispetto del lutto nazionale. Già noti gli interpreti di William e Kate. L’erede al trono sarà Ed McVey, mentre per sua moglie è stata scritturata Meg Bellamy, al primo ruolo importante in televisione. Intanto The Crown 5 è vittima di numerose recensioni negative. Sotto accusa l’eccessivo discostamento dagli eventi reali. Collider parla di una serie che «come la stessa monarchia, combatte per mantenere la propria rilevanza fino alla fine». Il Guardian critica «dialoghi sciocchi ed episodi cestinabili», mentre il Daily Mail parla di una «stagione irriconoscibile». Il Messaggero annuncia «la fine di una magia», mentre Vanity Fair racconta «una serie riuscita a metà».