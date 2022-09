The Crown, il teaser trailer della quinta stagione

Dopo la morte della regina Elisabetta II, The Crown è tornata ad essere una delle serie più viste su Netflix. La quinta stagione è in arrivo sulla piattaforma di streaming il 9 novembre: è stato appena diffuso il teaser trailer, lungo 40 secondi.

The first teaser for ‘THE CROWN’ Season 5 has been released. The series releases on November 9 on Netflix. pic.twitter.com/vQrGU9pCRy — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 24, 2022

Chi sono i nuovi Carlo e Diana

La serie, creata da Peter Morgan, è dedicata alla storia di Elisabetta II e della Royal Family, dall’ascesa al trono della sovrana recentemente scomparsa a 96 anni agli scandali che hanno travolto Buckingham Palace. La quinta stagione riprenderà dagli Anni Novanta: il teaser trailer propone in voiceover l’annuncio della separazione di Carlo e Diana commentato dai servizi dei media, con i primi piani alternati dei nuovi interpreti del principe e della principessa del Galles, Dominic West e Elizabeth Debicki.

Il cast della quinta stagione

Nel teaser trailer i volti dei due attori, entrambi tesi, mentre vengono truccati e si preparano a registrare le famose interviste tv che portarono al culmine il loro scontro mediatico. «Si annuncia una guerra totale» osserva uno dei commentatori. Dopo Claire Foy, nelle prime due stagioni, e Olivia Colman, nella terza e quarta, sarà Imelda Staunton a interpretare la regina Elisabetta II. Gli altri nuovi interpreti principali sono Jonathan Pryce (principe Filippo) Lesley Manville (Principessa Margaret), Olivia Williams (Camilla Parker Bowles) Senan West (Principe William) e Khalid Abdalla (Dodi Al-Fayed).

Il trailer presentato durante Tudum

Il trailer di The Crown 5 è stato diffuso in occasione di Tudum, grande evento globale virtuale organizzato da Netflix per i fan (lo scorso anno ha raggiunto oltre 25 milioni di visualizzazioni in 184 Paesi in tutto il mondo), durante il quale vengono presentate novità esclusive, trailer e anteprime, oltre a interviste con i principali ideatori e con le star della popolare piattaforma di streaming.