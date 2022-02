The Crown 5, furto da 200 mila dollari sul set: rubati 350 oggetti

Maxi furto sul set di The Crown a Doncaster, nello Yorkshire britannico. Netflix, produttrice della serie di successo sulla famiglia reale inglese, ha denunciato il trafugamento di circa 350 oggetti di scena destinati alle riprese della quinta stagione. La casa di produzione ha comunque confermato che la troupe continuerà il suo lavoro senza sosta, provvedendo ad acquistare nuova merce per non causare ritardi sulla tabella di marcia. «Confidiamo nelle autorità e speriamo che gli oggetti siano restituiti in sicurezza», ha affermato un portavoce di Netflix. «Noi comunque andiamo avanti, comprando l’occorrente per consentire lo sviluppo della serie».

Come riporta Deadline, i ladri hanno svaligiato tre camion in cui la produzione aveva stipato gli oggetti di scena. All’appello mancano suppellettili e riproduzioni di gioielli e oggetti da collezione. Su tutti spicca la replica dell’uovo di Fabergé acquistato nel 1933 da Giorgio V. La refurtiva comprende anche 12 candelabri d’argento e sette in oro, varie copie di icone russe, il quadrante di un orologio a pendolo di Guglielmo IV, accessori per il trucco in argento oltre a bicchieri e decanter per il vino in cristallo. Il valore totale della merce si aggirerebbe intorno a 200 mila dollari.

The Crown 5, la serie sui reali britannici dovrebbe uscire a novembre 2022

Intanto l’attesa per la quinta stagione di The Crown è alle stelle. Gli episodi saranno ambientati alla fine degli anni Novanta del secolo scorso e vanteranno un cast completamente nuovo. Imelda Staunton raccoglierà l’eredità di Olivia Colman nei panni della regina Elisabetta II, mentre Elizabeth Debicki sostituirà Emma Corrin per il ruolo della principessa Diana. Nel cast anche Lesley Manville, interprete della principessa Margaret, e Dominic West nei panni del principe William. Stando alle parole di Peter Morgan, produttore esecutivo della serie, The Crown tornerà poi per una sesta e ultima serie di episodi che chiuderà definitivamente il cerchio. La quinta stagione dovrebbe arrivare su Netflix a novembre 2022, anche se questo inconveniente, unito allo stop per la positività al Covid di parte della troupe, potrebbe ritardare l’uscita.