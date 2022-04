The Climate Book, esce a novembre il nuovo libro di Greta Thunberg

Arriverà nelle librerie britanniche il 27 ottobre 2022 e in quelle italiane un po’ dopo (a novembre, edito da Mondadori) The Climate Book, il nuovo libro di Greta Thunberg, l’attivista svedese che ha risvegliato la coscienza ecologista nei giovani, e non solo, di tutto il mondo. «Ho deciso di sfruttare la mia piattaforma per dar vita a questo libro che si basa sulla migliore scienza a nostra disposizione ad oggi: un libro che parla della crisi climatica, ecologica e della sostenibilità con un approccio olistico», ha detto Greta Thunberg anticipando i contenuti del volume. «La crisi climatica è, ovviamente, solo un sintomo di una ben più ampia crisi della sostenibilità. La mia speranza è che questo libro possa essere una sorta di riferimento imprescindibile per comprendere tali crisi, distinte ma anche intimamente interconnesse».

Greta Thunberg, oltre cento esperti per The Climate Book

The Climate Book offre una panoramica globale su come le molte crisi del pianeta siano collegate tra loro, raccontando la verità su come e perché il nostro mondo sta cambiando. Per farlo, Greta Thunberg si è avvalsa dell’aiuto di oltre cento esperti, attivisti e comunicatori: da scienziati come Johan Rockström, Katherine Hayhoe, Friedrike Otto e Saleemul Huq all’economista Thomas Piketty e al direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, fino alla scrittrice Margaret Atwood, alla giornalista Naomi Klein, autrice del bestseller No logo, all’antropologo Amitav Ghosh. E poi geofisici, esperti di salute, oceanografi, meteorologi, ingegneri, leader indigeni, psicologi e filosofi. Tutti insieme, con la loro esperienza in prima linea, per sviluppare una comprensione profonda delle crisi con cui il mondo è chiamato a misurarsi. Insieme a loro, Greta Thunberg condivide le sue personali storie di scoperta, dimostrazione e messa a nudo del greenwashing in tutto il globo, rivelandoci fino a che punto siamo stati tenuti all’oscuro di ciò che stava accadendo.

Greta Thunberg è nata il 3 gennaio 2003. Nell’agosto 2018, davanti al Parlamento svedese, ha iniziato lo sciopero scolastico per il clima Skolstrejk för klimatet, dando il via a una protesta che da allora si è diffusa in tutto il mondo. The Climate Book (“Il libro del clima”) sarà il terzo libro di Greta Thunberg pubblicato in Italia dopo La nostra casa è in fiamme e Nessuno è troppo piccolo per fare la differenza.