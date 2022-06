The Choice – La scelta stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità sul film

Benjamin Walker e Teresa Palmer sono i protagonisti di The Choice – La scelta, in onda questa sera, martedì 14 giugno 2022 alle 21.25 su Canale 5. Diretto da Ross Katz e uscito nelle sale cinematografiche nel 2016, il film racconta la storia di due vicini di casa che si innamorano a prima vista.

The Choice – La scelta: cosa sapere sul film in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

The Choice – La scelta: la trama

Travis Shaw è un veterinario di talento, lavora assieme al padre Shep a Wilmington e ha un legame invidiabile con la sorella Steph. Nella sua vita sentimentale, tuttavia, non riesce a trovare una stabilità: dato il suo successo con le donne, ha spesso comportamenti da latin lover, non ha una relazione stabile e, ogni tanto, esce con Monica. Ma tutto cambia quando, nella casa accanto, arriva Gabby Holland, una studentessa di medicina determinata e rigorosa. All’inizio, tra i due, non scorre buon sangue: la ragazza reputa il vicino altezzoso e arrogante ma, col passare del tempo e approfondendo la conoscenza, si renderanno conto di avere molte più cose in comune di quanto credano. Così tante da riscoprirsi complici e lasciarsi travolgere da un sentimento forte e appassionato.

Eppure il delicato equilibrio che hanno costruito tra loro è destinato a franare: prima di incontrare Shaw, infatti, l’aspirante medico aveva deciso di andare a convivere con lo storico fidanzato Ryan che, partito per lavoro, ritorna all’improvviso per chiederle di sposarlo. Gabby si trova, dunque, davanti a un bivio: è arrivato il momento di scegliere tra una vita programmata da tempo nei minimi particolari e l’inizio di una nuova avventura, travolgente, inaspettata e ricca di sorprese.

The Choice – La scelta: il cast

Oltre a Benjamin Walker e Teresa Palmer nei panni di Travis Shaw e Gabby Holland, nel cast troviamo anche Maggie Grace (Stephanie Parker), Alexandra Daddario (Monica), Tom Welling (Dr. Ryan McCarthy), Tom Wilkinson (Dr. Shep), Noree Victoria (Liz), Brad James (Ben), Anna Enger (Megan), Wilbur Fitzgerald (Mr. Holland), Callan White (Mrs. Holland), Jesse C. Boyd (Matt), Dianne Sellers (Jackie) e Brett Rice (Dr. McCarthy).

The Choice – La scelta: cinque curiosità sulla pellicola

1) The Choice – La scelta: dalla carta al grande schermo

Quella del film non è un’idea originale ma si ispira alla trama dell’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, uscito nel 2007. Si tratta dell’undicesima opera dello scrittore a essere convertita in un lungometraggio.

2)The Choice – La scelta: finale felice?

Strano ma vero per una pellicola tratta da un’opera di Sparks ma The Choice – La scelta è il primo adattamento un cui nessun personaggio (che sia protagonista o di supporto) perde la vita entro la fine.

3)The Choice – La scelta: alle origini della colonna sonora

Mentre le musiche originali sono state curate dal compositore brasiliano Marcelo Zarvos, numerosi sono i brani che accompagnano diverse scene topiche: da Terrible Love (Alternative Version) di The National a Before It Happened di Gumby Brown and the Nifty Critters, fino a Teenage di Veronica Falls, Tomorrow di James e Daylight di Natalia Safran & Mick Jaroszyk.

4)The Choice – La scelta: tutto inizia e finisce a Wilmington

Non si è trattato di un set particolarmente itinerante. Le riprese, infatti, sono state fatte tutte a Wilmington, nella Carolina del Nord.

5)The Choice – La scelta: feedback da dimenticare

A fronte di un budget di 10 milioni di dollari, la pellicola ne ha incassati circa 23 milioni. La critica non è stata per nulla morbida coi commenti: quasi tutte le recensioni, infatti, sono negative e gli addetti ai lavori ne hanno messo alla berlina la ripetitività, l’eccesso di cliché e uno sviluppo della trama poco sorprendente ed eccessivamente prevedibile.