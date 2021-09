The Children Act – Il Verdetto, questa sera 16 settembre su Rai3, cosa sapere sul film

Questa sera su Rai3 alle 21:20 in onda il film The Children Act – Il Verdetto del 2017, diretto dal regista inglese Richard Eyre. Tra i protagonisti la due volte premio Oscar Emma Thompson, Stanley Tucci e Fionn Whitehead.

The Children Act – Il verdetto: la trama del film

Fiona Maye è una giudice molto stimata, che si trova a dover affrontare il caso del giovane Adam Henry; quest’ultimo, essendo cresciuto in una famiglia di Testimoni di Geova, non vuole accettare una trasfusione che potrebbe salvargli la vita. Contrariamente al suo modo di agire, Fiona si lascia coinvolgere personalmente dalla vicenda e decide, in base alla legge sul Children Act, di far effettuare comunque la trasfusione al ragazzo. Una volta salvatosi, il giovane perde la sua fede, e sviluppa un’attrazione morbosa per Fiona, che considera sua salvatrice e distruttrice al contempo.

Cinque curiosità sul film in onda questa sera su Rai3

1. The Children Act – Il Verdetto: il provvedimento legislatico è reale

Il Children Act è realmente un atto legislativo britannico risalente al 1989. Come recita l’atto, il benessere del minore viene prima di tutte le altre considerazioni. Questo significa che si pone prima di desideri dei genitori o le considerazioni religiose.

2. The Children Act – Il Verdetto: il set in un luogo inaccessibile

La produzione è stata autorizzata a filmare all’ingresso e nell’atrio dell’attuale Royal Court of Justice di Londra. The Children Act – il Verdetto è l’unico film, degli ultimi tempi, che è riuscito ad ottenere il permesso di farlo.

3. The Children Act – Il Verdetto: dalla carta alla pellicola

Il film trae origine dal libro La ballata di Adam Henry, scritto nel 2014 da Ian McEwan, autore tra gli altri del best seller Espiazione. A curare la realizzare della sceneggiatura del film fu lo stesso autore.

4. The Children Act – Il Verdetto: un film da bollino rosso

Nonostante includa unicamente l’uso di un linguaggio forte, il che darebbe la semplice classificazione di PG-13, ossia Visione da parte dei minori di 13 anni con la presenza di un adulto, il film, negli Usa, è stato classificato come R, sigla adottata per indicare i film vietati ai minori di 17 anni senza la presenza di un adulto. Questo probabilmente dovuto all’uso dello stesso linguaggio in un contesto sessuale.

5. The Children Act – Il Verdetto: Thompson e Tucci ancora insieme sul set

Emma Thompson e Stanley Tucci si sono ritrovati ancora una volta a lavorare insieme su un set. Infatti i due avevano precedentemente collaborato nel film della Disney La bella e la bestia (Beauty and the Beast) del 2017 e diretto da Bill Condon. Rispettivamente ricoprivano il ruolo di Msr. Bric e Maestro Cadenza.