The Cave – Acqua alla gola stasera su Rai4: trama, cast e curiosità

A quasi cinque anni dai drammatici eventi di Tham Luang, Rai4 trasmette in prima visione The Cave – Acqua alla gola. In onda stasera 2 aprile alle 21.20 racconta il salvataggio di una squadra di calcio giovanile che, in Thailandia, rimase bloccata da un monsone nel cuore di un complesso di grotte. I giovani, tutti minorenni, resistettero 17 giorni prima che i soccorsi riuscissero ad portarlo in salvo assieme al loro allenatore. Nel cast alcuni dei sommozzatori originali che parteciparono alle ricerche. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay.

The Cave – Acqua alla gola, trama e cast del film stasera 2 aprile 2023 su Rai4

La narrazione del film segue pedissequamente gli eventi che si verificarono nella regione di Chiang Rai, in Thailandia, fra il 23 giugno e il 10 luglio 2018. Dopo un allenamento con il loro coach 25enne (Ekawat Niratworapanya), un gruppo di 12 giocatori fra 11 e 17 anni si addentrò nelle grotte di Tham Luang. Fra i più grandi complessi sotterranei del Paese, da tempo era luogo di ritrovo per la squadra di calcio che amava passare le giornate fra giochi e relax. Le intense piogge monsoniche di quei giorni però allagarono l’ingresso, impedendo il rientro in città. Mentre ne viene denunciata la scomparsa, iniziano le operazioni di ricerca. Al lavoro ci sono il produttore di pompe per l’acqua Nopadol Niyomka e il Navy Seal thailandese in pensione Saman Kunan. Accanto a loro anche il subacqueo irlandese Jim Warny, specialista di immersioni in grotta.

Soltanto il 2 luglio, dopo intense operazioni di ricerca, i sommozzatori individuarono i ragazzi e l’allenatore, stremati ma vivi. Per risparmiare ossigeno e viveri, si erano rifugiati in un’area sopraelevata sfruttando anche tecniche di meditazione per mantenere la calma. Dopo altri otto giorni, i soccorritori riuscirono a pompare via l’acqua e far uscire a scaglioni i 12 ragazzi e, per ultimo, il loro coach. Nelle operazioni di recupero, un volontario trentottenne morì per asfissia dopo aver rifornito di ossigeno la caverna dove si trovavano i ragazzi.

The Cave – Acqua alla gola, qualche curiosità sul film stasera 2 aprile 2023 su Rai4

Il cast del film comprende diversi soccorritori che presero parte alle operazioni di salvataggio. Appaiono infatti l’irladese Jim Warny, tra l’altro anche produttore della pellicola, e i sommozzatori Tan Xiaolong, Erik Brown e Mikko Passi oltre al giornalista Todd Ruiz. Pur avendo ottenuto il permesso di girare all’interno delle grotte di Tham Luang, gran parte dei ciak si è svolta in altre aree della Thailandia. La produzione ha inoltre costruito un set ad hoc in una piscina. In patria, il film uscì anche nelle sale cinematografiche, dove risultò il secondo incasso della stagione dopo Frozen II. The Cave – Acqua alla gola non è l’unico film a raccontare gli eventi del 2018. Lo scorso anno Ron Howard ha realizzato Tredici vite, disponibile in esclusiva sulla piattaforma Amazon Prime Video.