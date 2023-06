The Borderline, chi sono gli youtubers che hanno travolto e ucciso Manuel a Roma

I giovanissimi li conoscono con il nickname di TheBordeline: sono tra gli altri Vito Loiacono, Matteo Di Pietro, Marco Ciaffaroni e Giulia Giannandrea i membri del collettivo di webstar che nelle scorse ore si sono resi protagonisti di un terribile incidente stradale a Roma. I quattro ragazzi si sono alternati per 50 ore alla guida di un’auto di lusso, prima di un terribile incidente dove ha perso la vita un bambino.

Chi sono i TheBorderline

I ragazzi a bordo dell’auto stavano girando l’ennesimo video challenge per il loro canale Youtube, che ad oggi conta 600.000 iscritti e che era praticamente diventato il loro lavoro. L’ultima loro sfida purtroppo è finita in tragedia, con un terribile schianto in auto avvenuto ad Axa di Casal Palocco, nell’hinterland del X Municipio di Roma. Al momento dell’incidente i ragazzi erano a bordo della loro Urus Lamborghini, noleggiata per due giorni proprio per creare l’ennesimo contenuto social virale. La loro auto si è però schiantata in modo violentissimo contro una SmartFour con a bordo una madre e i due giovani figli: per uno dei due bambini, il piccolo Manuel di soli 5 anni, non c’è purtroppo stato nulla da fare.

I membri dei TheBordeline erano esperti di questo tipo di video. In base alle ricostruzioni degli inquirenti, sembra inoltre che alcuni spezzoni dei video girati il giorno della tragedia fossero già finiti online, per poi essere rimossi. In una delle clip caricate (e poi eliminate) pare che i ragazzi si vantassero della potenza della loro Lamborghini, sbeffeggiando (per una tragica coincidenza) i proprietari delle ben più modeste Smart.

La promessa ai fan sui social

I membri dei TheBordeline si erano solennemente impegnati con i loro follower per creare i contenuti più folli possibili. La loro biografia sul loro canale recita infatti: «Non siamo ricchi ma ci piace spendere per farvi divertire a voi! Tutto quello che facciamo si basa su di voi, più supporto ci date più contenuti costosi e divertenti porteremo, tra sfide, challenge e scherzi di ogni tipo cercheremo di strapparvi una risata in ogni momento. Ogni singolo euro guadagnato su YouTube verrà speso per portare video ASSURDI e UNICI. Obiettivo finale? Regalare a qualcuno di voi 1.000.000 Euro (Probabilmente non accadrà mai, ma è il nostro obbiettivo). La nostra fonte di ispirazione è il grande MrBeast che in America ha costruito un impero attraverso questo tipo di video, ispirandoci a lui porteremo per la prima volta in Italia contenuti simili, che potranno essere portati avanti solo attraverso il vostro grande supporto».

La sezione commenti del loro canale Youtube è in queste ore una trincea. Sono infatti in tantissimi ad avere commentato i loro video con insulti e ingiurie di ogni tipo per aver causato la morte del piccolo Manuel. Il loro profilo Instagram è per il momento stato impostato come privato. Attivo, al contrario, il loro canale TikTok, dove stanno arrivando altrettante valanghe di insulti.