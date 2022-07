The Blues Brothers stasera su Canale 27: trama, cast e 5 curiosità

John Belushi e Dan Aykroyd sono i The Blues Brothers nel film omonimo in onda stasera 28 luglio alle 21,10 su Canale 27. La trama segue i due fratelli Jake ed Elwood, musicisti amanti del blues, che si impegnano per salvare dall’imminente chiusura l’orfanotrofio in cui sono cresciuti. Per raccogliere i fondi danno vita a un tour nei locali di Chicago, suonando assieme ad altre leggende della musica. Nel cast infatti James Brown, Ray Charles, Cab Calloway e Aretha Franklin, mentre alla regia c’è John Landis. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

The Blues Brothers, trama e cast del cult stasera 28 luglio 2022 su Canale 27

Chicago, 1980. Jake “Joliet” Blues (John Belushi) esce di prigione dopo tre anni e, fuori dal carcere, si riunisce finalmente con il fratello Elwood (Dan Aykroyd). Immediatamente, i due si recano a fare vista a Suor Mary “Pinguina” Stigmata, madre superiore dell’orfanotrofio cattolico che li ha cresciuti da piccoli. Scoprono così che la struttura è prossima alla chiusura a meno di trovare 5 mila dollari per pagare le tasse arretrate. Non riuscendo a trovare una soluzione, Jake ed Elwood vanno dal Reverendo Cleophus James (James Brown), che consiglia loro di riunire la loro band e suonare in giro per i locali della città.

Ha inizio così un tour folle e adrenalinico che metterà i protagonisti di fronte a situazioni ai limiti del paradossale. Jake ed Elwood incontrano i personaggi più eccentrici della città, tra cui Murphy (Aretha Franklin), una donna che cucina solo pollo e pane tostato, o Ray (Ray Charles), venditore di strumenti musicali. Il tutto mentre fuggono costantemente da polizia, cantanti country, nazisti dell’Illinois e tutti coloro che hanno un conto in sospeso con i fratelli Blues. «In missione per conto di Dio», infatti, i due e i membri del complesso rapinano banche e commettono una serie di reati in successione. Su di loro però veglia sempre la Donna del Mistero (Carrie Fisher).

The Blues Brothers, 5 curiosità sul film stasera 28 luglio 2022 su Canale 27

The Blues Brothers, la sparizione di John Belushi dal set

Durante le riprese, John Belushi improvvisamente sparì prima di girare un ciak di notte. Dan Aykroyd lo ritrovò in una casa nelle vicinanze, l’unica con le luci accese. Il proprietario gli raccontò che l’attore aveva svuotato il frigorifero fra birre e cibo prima di mettersi a dormire sul divano. Aykroyd ha poi confermato come non si tratti di un caso isolato, tanto che Belushi si guadagnò per questo il soprannome di “ospite d’America”.

The Blues Brothers, la dedica del regista alla moglie

A un certo punto del film, i Blues Brothers si vedono costretti a nascondere la loro vettura su un ponte. Un occhio attento può notare la presenza di un graffito con il simbolo di un cuore e i nomi di John e Deborah. Si tratta di una dedica del regista, John Landis, a sua moglie Deborah Nadoolman, costumista del film.

The Blues Brothers, l’amore fra Dan Aykroyd e Carrie Fisher nato sul set

Galeotto fu quel set. Dan Aykroyd ha detto aver iniziato la sua storia d’amore con Carrie Fisher (la principessa Leila di Star Wars) proprio durante le riprese del film. Leggenda narra che Dan praticò la manovra di Heimlich all’attrice, evento che fece scattare la scintilla.

The Blues Brothers, il Guinness dei primati per gli incidenti

Ben 103 macchine finirono allo sfasciacarrozze dopo le riprese del film. Si tratta di un vero record per la storia del cinema, tanto da consentire alla pellicola di guadagnarsi un posto nel Guinness dei primati.

The Blues Brothers, la cocaina per restare svegli durante i ciak notturni

Realizzato con un budget di appena 30 milioni di dollari, il film fu capace di incassarne 115 in tutto il mondo. Nel corso di alcune interviste successive, Dan Ayrkroyd ha ricordato come fra le voci di spesa ci fosse anche la cocaina. Ne fecero uso cast e staff per restare svegli durante le riprese notturne.