The Big Bang Theory, arriva il libro con segreti e interviste al cast

The Big Bang Theory avrà la sua reunion, anche se in veste cartacea. Il prossimo 11 ottobre arriverà, per il momento solo in lingua inglese, il libro The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series. L’opera celebrerà i 15 anni dall’uscita del primo storico episodio della sitcom che segue le vicende di quattro amici nerd e delle rispettive amiche e fidanzate. Sheldon, Amy, Penny, Leonard, Raj, Howard e Bernadette torneranno dunque insieme per un’ultima volta. A darne notizia l’autrice Jessica Radloff, giornalista di Glamour, e il cast originale con alcuni post sui profili social ufficiali. Nel libro troveranno spazio 40 interviste ad attori e personale tecnico oltre al creatore Chuck Lorre che sveleranno alcuni segreti ancora inediti della sitcom dei record.

The Big Bang Theory, le anticipazioni del libro sulla celebre sitcom multicamera

Il libro, presentato come «la prima vera storia dello show», sarà un compendio di tutto quanto è stato e sarà ancora per generazioni The Big Bang Theory. Dagli aneddoti sul set fino alla vita privata degli attori, dalle gag preferite ai tratti autobiografici nei personaggi. Insomma, come ha detto l’autrice: «Tutto, ma proprio tutto» sulla sitcom di Cbs. Per dare vita al volume, Radloff ha realizzato oltre 120 ore di interviste telefoniche e su Zoom. Spazio dunque per il creatore e mente della serie, Chuck Lorre, e per i produttori esecutivi Steve Molaro e Steve Holland, ma soprattutto per gli attori protagonisti. «Sono eccitata tanto quanto lo erano Sheldon e Amy per la vittoria del premio Nobel», ha scherzato l’autrice nel presentare il libro su Glamour.

L’addio di Jim Parsons e la relazione fra Penny e Leonard

Fra i più attesi, i capitoli che coinvolgono Jim Parsons, volto di Sheldon Cooper. «Sono felice di contribuire alla stesura del libro», ha dichiarato l’attore, oggi voce narrante dello spin-off Young Sheldon. «Tornare indietro e raccontare i segreti di questa serie è un onore, perché vedo come la gente sia ancora commossa dagli episodi». L’attore rivelerà probabilmente anche qualche dettaglio in più su cosa l’abbia spinto a dire addio allo show dopo la 12esima stagione, bloccando i progetti per il futuro. Johnny Galecki e Kaley Cuoco, rispettivamente volti di Leonard Hoffstader e Penny, ritorneranno anche sulla loro relazione al di fuori del set. I due infatti, fidanzati nello show, hanno avuto un rapporto di due anni durante la realizzazione delle prime tre stagioni e, dopo la rottura, sono rimasti amici. «Siamo ancora oggi l’uno la spalla dell’altro», ha detto Cuoco durante l’intervista.

I ricordi di Raj, Howard, Amy e Bernadette

Kunal Nayyar, attore che nella serie interpreta Raj Koothrappali, racconta di quando organizzò una vacanza assieme al resto del cast. «Kunal ha una delle storie più emozionanti del libro», ha detto Radloff su Glamour. Al suo fianco ci sarà, come nella sitcom, Simon Hellberg alias Howard Wolowitz, che presenterà anche i cimeli che ha deciso di tenere con sé, tra cui una fibbia con il logo Nintendo. Infine, spazio anche alle parole di Melissa Rauch e Mayim Balik, interpreti di Bernadette Rostenkowski e Amy Farrah Fowler. «Nel libro ci sono molte storie che nemmeno io conoscevo», ha scritto Rauch su Instagram. «Non vedo l’ora che possiate leggerle».

The Big Bang Theory, di cosa parla la sitcom e dove vederla oggi

Vincitrice di 10 Emmy Awards e 1 Golden Globe, The Big Bang Theory è la più celebre sitcom multicamera della storia televisiva americana. Con i 279 episodi suddivisi in 12 stagioni, è anche la più longeva e ha catturato l’attenzione della maggiore fanbase di sempre già prima della trasmissione on demand. La serie è ambientata a Pasadena, negli Stati Uniti, e si concentra su quattro giovani che lavorano alla Caltech, l’università privata California Institute of Tecnology. Si tratta dei fisici Sheldon e Leonard, dell’ingegnere Howard e dell’astrofisico Raj. Fra le menti più intelligenti del Paese, vivono le giornate in casa giocando ai videogame, leggendo fumetti e guardando film di fantascienza. La loro routine cambia quando Penny, giunta in California per diventare un’attrice di successo, diventa la nuova vicina di pianerottolo di Sheldon e Leonard. Quest’ultimo se ne innamora a prima vista e cambierà la vita dell’intero gruppo.

Le 12 stagioni di The Big Bang Theory sono disponibili in streaming su Netflix e Amazon Prime Video, oltre che sui canali pay di Sky. Mediaset ne trasmette quotidianamente due episodi, in onda sia la mattina sia la sera su Canale 20. Online sono poi disponibili numerosi gadget, dai giochi da tavolo ai Funko Pop!, passando per le action figure, le T-Shirt e i giocattoli.