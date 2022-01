The Big Bang Theory 12, dove guardarla: puntate e anticipazioni dell’ultima stagione

Dopo essere stata trasmessa in tv negli anni precedenti, The Big Bang Theory 12 è finalmente sbarcata anche sulle principali piattaforme streaming: dove è possibile guardare l’ultima stagione della sitcom multicamera più longeva nella storia della televisione statunitense?

Dove vedere The Big Bang Theory 12

Dopo che nel 2021 le prime undici stagioni erano sbarcate su Netflix e Amazon Prime Video, nel 2022 sono stati resi disponibili su queste due piattaforme anche i 24 episodi finali. Gli amanti della serie possono anche vederli su Infinity e Sky.

La dodicesima stagione di The Big Bang Theory è andata in onda per la prima volta negli USA, sulla Cbs, dal 24 settembre 2018 al 16 maggio 2019. In Italia è invece stata trasmessa su Premium Joi dal 28 gennaio al 24 giugno 2019 e, successivamente, in chiaro su Italia 1 dall’8 novembre 2019 all’11 dicembre 2019. È evidente, dunque, che non si tratta di una prima assoluta ma di una possibilità in più per gli appassionati della serie di rivedere, o guardare per la prima volta, l’ultima stagione in streaming.

The Big Bang Theory 12: la trama

Gli episodi finali della serie ideata da Chuck Lorre e Bill Prady, vincitrice di 10 Emmy Award e trasmessa sui canali americani dal 2007 al 2019, continua a seguire le vicende quotidiane dei quattro nerd più famosi e amati della tv (Leonard, Sheldon, Howard e Raj), delle loro amiche Penny, Bernadette e Amy.

In particolare, Sheldon ed Amy, che si sono sposati, vincono il premio Nobel per la Fisica. Per la prima volta dopo anni, Bernadette e Howard, che erano stati i primi a sistemarsi, si allontanano dai due figli per andare a Stoccolma e proseguono le rispettive carriere. Penny, sposata con Leonard, rimane incinta e accetta la situazione nonostante in passato avesse detto di non volere figli. Nessuna novità invece nel percorso di Raj, che però incontra Sarah Michelle Gellar (Buffy l’ammazzavampiri).

La serie, come di rito, si conclude con un’inquadratura che mostra l’intero gruppo riunito nel salotto di casa di Penny e Leonard a mangiare cibo d’asporto.