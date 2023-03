The Beatbox: componenti, chi sono e canzoni

I The Beatbox sono una band conosciuta in tutta Europa che interpreta i successi dei Beatles offrendo uno spettacolo che va oltre alle cover. Il gruppo si esibisce in veri e propri show con tanto di cambi di abiti e di strumenti. All’attivo ha centinaia di concerti e partecipazioni ai maggiori festival dedicati ai Beatles. La band formata è da quattro musicisti: Marco Breglia, Filippo Caretti, Michele Caputo e Federico Franchi.

Chi sono i The Beatbox

I BeatBox ripropongono fedelmente le hit dei Beatles tanto da restituire l’impatto sonoro e soprattutto vocale del leggendario quartetto. La band è riuscita a ricreare, questo è il segreto del loro successo, l’energia e il fascino dei Beatles curando tutti i minimi particolari, dagli abiti – che si sono fatti cucire dal sarto americano che li fece per il quartetto di Liverpool durante la tournèe negli Stati Uniti – agli strumenti originali.

The Magical Mistery Story è il loro nuovo spettacolo dedicato alla storia ed alla musica dei Beatles. Attraverso le canzoni, i racconti di Carlo Massarini, i cambi di scena, di abiti e di strumenti musicali, nell’arco di due ore i BeatBox faranno rivivere l’incredibile avventura dei Beatles partendo dai primi successi al Cavern Club di Liverpool fino ai capolavori che hanno fatto la storia della musica. Durante l’esibizione Carlo Massarini, storico conduttore e giornalista, racconterà tra un brano e l’altro la storia dei Beatles svelandone aneddoti e curiosità.

Le tappe del tour

Il tour teatrale toccherà le principali città italiane, due ore di concerto dove si ascolteranno i grandi successi dei FabFour tra cui Love me do, Yesterday, Yellow Submarine, Hey Jude, Come together e Let it be. The Magical Mistery Story partirà il 1 aprile da Lasne in Belgio per poi arrivare in Italia, con la data di apertura del 5 aprile a Milano al Teatro Nazionale,. Diverse saranno poi le città interessate: Novara, Vercelli, Bologna, Genova, Roma, Modena, Napoli, Cremona, Chieti, Livorno e Trieste. Il tour durerà fino a luglio.