Anticipazioni The Band stasera su Rai1: classifica, cantanti e coach della seconda puntata

Il Teatro Verdi di Montecatini Terme è pronto per la seconda puntata di The Band. Stasera 29 aprile, alle 21,25 su Rai1, torna infatti il talent show musicale di Carlo Conti interamente dedicato ai gruppi. Otto complessi, ognuno contraddistinto per un personale stile e genere di composizione, si sfideranno a colpi di brani di fronte a una giuria agguerrita con l’aiuto di grandi stelle della musica italiana. L’obiettivo è vincere il titolo di “Band dell’anno”, unico premio in palio per i migliori della rassegna. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

The Band, chi sono i cantanti in gara stasera 29 aprile 2022 su Rai1

Dopo il debutto della scorsa settimana, che ha fatto segnare il 16,2 per cento di share battendo L’Isola dei Famosi, il talent show di Rai1 entra nel vivo. Da oggi, fino alla finalissima del 20 maggio, le otto band ancora in gara dovranno dare il meglio di sé per raggiungere la vittoria finale. Stasera, i complessi che hanno superato le selezioni durante la prima puntata saranno chiamati a dimostrare i progressi della settimana. Negli ultimi sette giorni infatti, ciascun gruppo ha potuto contare sui consigli di un artista della musica italiana per una perfetta riuscita dell’esibizione in programma.

Gli accoppiamenti di The Band vedranno Giusy Ferreri insieme alle Cherry Bombs, mentre Irene Grandi sarà con gli N’Ice Cream. Dolcenera accompagnerà gli Anxia Lytics, mentre Federico Zampaglione dei Tiromancino guiderà la JF Band. I Mons potranno contare sul supporto di Marco Masini, mentre il leader de Le Vibrazioni Francesco Sarcina seguirà le Living Dolls. Infine Rocco Tanica, tastierista di Elio e le storie tese, potrà offrire utili dritte agli Achtung Babies, mentre Enrico Nigiotti sarà mentore di Isoladellerose. Le esibizioni di ogni band saranno stasera 29 aprile al vaglio della giuria che vanta Asia Argento, Gianna Nannini e Carlo Verdone. Ogni tutor inoltre esprimerà un personale giudizio sulle performance delle sette band avversarie. Spazio infine a intermezzi comici grazie ai Boiler con Federico Basso e Davide Paniate.

La classifica provvisoria dopo la prima puntata

Attualmente in testa alla classifica di The Band ci sono gli Anxia Lytics grazie alla loro cover di A mano a mano di Rino Gaetano con 29 punti. Alle loro spalle con 25 punti ci sono le Cherry Bombs, mentre sul gradino più basso del podio ci sono gli Isoladellerose con 24 punti. Quarto posto a pari merito per le Living Dolls e i Mons con 20 punti, mentre seguono a 18 gli Achtung Babies. In fondo, a pari merito con 17 punti, gli N’Ice Cream e la JF Band.