Anticipazioni The Band stasera su Rai1: format, giudici e cantanti con Carlo Conti

La musica torna protagonista sulle reti Rai. Carlo Conti conduce infatti The Band, talent show dedicato ai gruppi musicali. Stasera 22 aprile, alle 21,25 su Rai1, andrà in onda la prima di cinque serate all’insegna del sound, della grinta e dell’energia tipici di un concerto dal vivo. Rock, dance e cantautorato si divideranno il palco per un appuntamento che promette spettacolo e anche tanto divertimento. Tramite il sito o l’app RaiPlay sarà possibile seguire il programma in streaming su pc, tablet o smartphone.

Per essere una band vincente… "i componenti devono capirsi tra loro, sapere fare squadra. Non devono viaggiare da solisti, ma sapersi amalgamare trovando il mood giusto, quell'originalità che ti fa diventare forte"#CarloConti ➡️https://t.co/3RcZrtBsjT #TheBand #TheBandRai1 pic.twitter.com/szTpnBPu0O — RadiocorriereTv (@RadiocorriereTv) April 20, 2022

The Band, format, giudici e tutor del programma stasera 22 aprile 2022 su Rai1

Il nuovo programma di Carlo Conti si presenta subito con una grandissima novità. Rispetto ai tradizionali talent show, The Band metterà subito i concorrenti alla prova con un concerto dal vivo in teatro sfruttando la location del Teatro Verdi di Montecatini Terme. Qui infatti da sempre si esibiscono i grandi della musica italiana, proponendo i loro pezzi di fronte a un pubblico vasto e variegato. In gara ci saranno dunque sedici gruppi (che già stasera scenderanno a otto), provenienti da differenti generi della musica. Da chi sogna di seguire le orme dei Maneskin con il rock fino agli appassionati di dance, ci sarà spazio per chiunque. In gara anche esponenti del rockabilly e del cantautorato italiano. In palio non c’è nessun premio, ma solo il titolo di “Band dell’anno”.

Le esibizioni saranno oggetto di giudizio da parte di tre esponenti del mondo dello spettacolo. Al tavolo di saranno infatti Asia Argento, Carlo Verdone e Gianna Nannini, la più esperta in campo musicale di tutto il gruppo. Dopo la prima scrematura, le otto band protagoniste potranno scegliere un tutor con cui iniziare un percorso di crescita e preparazione, sfruttandone consigli e spunti di riflessione. The Band infatti accoglierà Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Marco Masini ed Enrico Nigiotti. E ancora, Francesco Sarcina delle Vibrazioni, Federico Zampaglione dei Tiromancino e Rocco Tanica, tastierista degli Elio e le storie tese. Ogni tutor vestirà anche i panni di quarto giudice per tutte le esibizioni eccezion fatta per quella del suo pupillo in gara. Non mancherà la comicità grazie a Federico Basso e Davide Paniate dei Boiler, già in tv alla conduzione di Zelig Off.

The Band, i 16 gruppi in gara per la prima puntata stasera 22 aprile 2022 su Rai1

Da Ferrara arrivano i Riflesso, che dal 2003 si concentrano sul cantautorato italiano e hanno annunciato che parteciperanno con una cover di Via di Claudio Baglioni. L’Emilia Romagna è patria anche dei JF Band, mente giunge da Udine la rock band al femminile Living Dolls che nel suo repertorio spazia spesso dai pezzi più classici all’alternative. Da Roma arrivano invece gli Achtung Babies che dal 1993 infiammano i locali della Capitale con le cover degli U2. Capitolini anche Isoladellerose, gruppo di formazione molto recente dato che ha visto la luce solo durante il lockdown.

Anagni è invece la patria dei Gemini, artisti che amano il pop rock, mentre giungeranno da Milano i Cherry Bombs e gli Xela Unplugged che in passato hanno calcato il palco di TRL. Il milanese Daniele Sari, già corista per Francesco Gabbani, guiderà sul palco di The Band i Dan e i suoi fratelli, prima di lasciare spazio ai Silent Project. Già visti in Tu si que vales, da Venarotta (AP) arriveranno i N’Ice Cream, mentre da Torino ci saranno i Mons, capaci già di calcare palcoscenici importanti come quello dell’Ariston di Sanremo. E ancora, spazio ai piemontesi Anxia Lytics, gruppo nato solo nel 2019.

Bitonto, in provincia di Bari, è patria dei La chiamata d’emergenza, pronti a conquistare il pubblico con la loro simpatia. Da Massa Carrara giungeranno a The Band poi i Rojabloreck, band devoluta al prog rock. Infine, spazio anche ai Keller Band, che promettono di far ballare tutti a ritmo di disco-dance.