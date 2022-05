Anticipazioni The Band, stasera su Rai1 la finale: classifica e cantanti della puntata

Ultimo appuntamento con The Band, il programma di Carlo Conti dedicato ai gruppi musicali emergenti. Stasera 20 maggio, alle 21,25 su Rai1, andrà infatti in onda la finale della prima edizione, dove finalmente i telespettatori potranno conoscere il vincitore del talent. Nessun montepremi in palio, ma solo il titolo di “Band dell’anno”. La puntata si preannuncia ricca di colpi di scena e sorprese, dato che la classifica attuale è talmente corta da permettere a tutti di sperare ancora nel successo. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove ci sono anche le puntate precedenti.

The Band, la finale: giuria, coach e cantanti di stasera 20 maggio 2022 su Rai1

La finale di The Band presenterà subito una grande novità rispetto al resto della trasmissione. Carlo Conti e gli otto gruppi concorrenti lasceranno infatti il Teatro Verdi di Montecatini Terme per trasferirsi a Cinecittà, nel Palastudio che pochi giorni fa ha ospitato i David di Donatello 2022. Sul palco romano, le band in gara interpreteranno un brano italiano o internazionale, ma per la prima volta presenteranno dal vivo un proprio inedito. Soddisfatta così la giudice Gianna Nannini, che molto spesso ha criticato la scelta dei concorrenti di esibirsi con una cover piuttosto che con un pezzo personale. Al tavolo, per dare un giudizio sulle performance, torneranno anche Carlo Verdone e Asia Argento. Altra novità della finalissima riguarda il ruolo dei coach. Stasera, per la prima volta, non si limiteranno infatti a guardare i propri pupilli sul palco, ma duetteranno con loro in un brano preparato in settimana.

Ecco che allora Giusy Ferreri sarà insieme alle sue Cherry Bombs e Irene Grandi canterà con gli N’Ice Cream. Dolcenera accompagnerà sul palco gli Anxia Lytics, mentre Federico Zampaglione dei Tiromancino si unirà alla JF Band. I Mons potranno unire la loro voce a quella di Marco Masini, mentre il leader de Le Vibrazioni Francesco Sarcina duetterà con le Living Dolls. Infine Rocco Tanica, tastierista di Elio e le storie tese, potrà offrire utili dritte agli Achtung Babies, mentre Enrico Nigiotti accompagnerà i suoi Isoladellerose. I coach e i tre giudici, eccezionalmente per la finale, assegneranno un punteggio all’intero percorso dei ragazzi nelle precedenti puntate. Infine, oltre alla proclamazione del vincitore, ci sarà la selezione dei migliori membri tra tutti i gruppi che hanno partecipato al programma, creando una band ideale che presenterà un omaggio a Gianna Nannini.

La classifica provvisoria prima della finalissima di stasera 20 maggio 2022

Vincitrici della quarta puntata sono state le Cherry Bombs, grazie alla loro eccezionale cover di Beautiful di Christina Aguilera. Secondo piazzamento, a pari merito, per gli Isoladellerose con La canzone dell’amore perduto di Fabrizio De André e per la JF Band con Perché no di Lucio Battisti. La classifica momentanea vede pertanto in testa proprio gli Isoladellerose con 189 punti, con tre lunghezze di vantaggio sulle Cherry Bombs. Medaglia di bronzo per gli Anxia Lytics con 181 punti, mentre ai piedi del podio ci sono gli Achtung Babies con 172 punti. Quinta la JF Band con 168, seguita dai Mons con 163, che precedono le Living Dolls con 162 e gli N’Ice Creams, ultimi a quota 150.